La arista judicial del denominado caso firmas sumó nuevos antecedentes este martes. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, detalló los posibles delitos que investiga el Ministerio Público y abordó la calidad de imputados de los senadores Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic, ambos del Partido Socialista (PS).

En entrevista con 24 Horas, la persecutora explicó que existen antecedentes que podrían dar cuenta de una conducta constitutiva de delito, a raíz del retiro de los permisos constitucionales de Ximena Órdenes (IND-PPD) y Fidel Espinoza (PS), mientras acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

Perivancich habló de “un catálogo de opciones, desde una falsedad documental hasta una usurpación de nombre”, al referirse a las figuras penales que podrían configurarse.

La fiscal también abordó las querellas presentadas contra Castro y aludió a la reciente ampliación de la acción judicial contra otra senadora, en referencia a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Al respecto, explicó que, desde el punto de vista estrictamente formal, quienes hayan sido objeto de una querella “van a tener la calidad de imputado”.

Esta condición procesal, conforme al artículo 7 del Código Procesal Penal, no requiere una formalización ni supone que se haya acreditado responsabilidad penal.

La querella contra Castro fue declarada admisible el pasado viernes 20 de noviembre por el Juzgado de Garantía de Valparaíso. El lunes, la Fundación Fuerza Ciudadana amplió la acción judicial para incorporar a Vodanovic, a quien atribuye una eventual participación como instigadora de los hechos, y al propio Partido Socialista como persona jurídica.

El tercer imputado

La investigación también alcanza a Javier Sánchez Reyes, coordinador administrativo del comité de senadores del PS, quien compareció este martes ante la Fiscalía Regional de Valparaíso en calidad de imputado.

Según informó Mega, Sánchez acudió acompañado por su abogado, Juan Carlos Manríquez, y ejerció su derecho a guardar silencio ante el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Claudio Rebeco.

De 59 años y licenciado en Comunicación, Sánchez cuenta con una extensa trayectoria parlamentaria. Fue asesor de Alejandro Navarro y Alfonso de Urresti y, desde 2022, se desempeña como coordinador del comité de senadores socialistas, según consignó La Tercera.

Su nombre adquirió relevancia luego de que Castro distinguiera su responsabilidad política de la ejecución administrativa del retiro de los permisos constitucionales.

El senador reiteró este martes que la idea surgió de Vodanovic, que él impartió las instrucciones y que correspondió al coordinador administrativo materializar el procedimiento. Asimismo, negó haber falsificado personalmente algún documento y aseguró haber actuado de buena fe.

Será la Fiscalía la que deberá establecer cómo se elaboraron y tramitaron los documentos, quiénes intervinieron y si existió autorización para utilizar las firmas de los parlamentarios.

El lunes, la Brigada del Cibercrimen de la PDI realizó diligencias al interior del Senado por instrucción del fiscal Rebeco. El Ministerio Público precisó que no se trató de un allanamiento, sino de un requerimiento de antecedentes previamente coordinado con la corporación.

El PS cierra filas con Vodanovic

En medio del avance de la investigación, la mesa directiva del PS emitió este martes una declaración pública en la que llamó a esclarecer los hechos, descartó la participación de la dirección partidaria en el retiro de los permisos y calificó de improcedente la querella contra la colectividad.

Sin embargo, las diferencias también se hicieron visibles dentro del propio socialismo. En entrevista con La Tercera, el senador Fidel Espinoza reconoció que en el PS conviven “dos almas” y sostuvo que Castro y Vodanovic se desplazaron hacia el sector menos dialogante del partido.

Pese a sus cuestionamientos y a ser uno de los afectados por el retiro de los permisos, Espinoza respaldó la continuidad de Castro como jefe de comité. Además, ha descartado públicamente que su firma haya sido falsificada.

Su postura contrasta con la de Ximena Órdenes y los senadores del PPD, quienes este martes exigieron disculpas públicas de Castro, que reconsidere su continuidad como jefe de comité y una compensación por el daño provocado a la bancada.