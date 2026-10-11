Corea del Sur triunfa en concurso musical de música clásica Sigall 50

Entre el 4 y el 9 de octubre, el Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall celebró su 50.a edición con el canto como categoría central de la competencia. Organizado por el Espacio Cultural Viña del Mar, el certamen tuvo al Teatro Municipal de Viña del Mar como sede principal y contó con el apoyo del Municipio de Viña del Mar y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), y corresponde a un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2026.

La Gran Final de Sigall 50 reunió este viernes a Daria Brusova (Rusia), Jaejin Park (Corea del Sur) y Nicolás Noguchi (Chile), quienes se presentaron junto a la Orquesta de Cámara PUCV y músicos invitados, bajo la dirección de Pedro-Pablo Prudencio.

Tras la jornada final, Jaejin Park (Corea del Sur) obtuvo el primer lugar, seguido por Nicolas Noguchi (Chile), quien obtuvo el segundo puesto y Daria Brusova (Rusia) quien quedó tercera en el podio.

A estos resultados se sumaron dos reconocimientos especiales. El tenor chileno Nicolas Noguchi fue distinguido como Mejor Intérprete de la Obra Chilena, mientras que la Soprano de Corea del Sur, Jaejin Park recibió el Premio del Público, definido por votación de la audiencia que acompañó esta 50.a edición.

“Estoy muy, muy, muy feliz y todavía no puedo creerlo. No sabía que iba a recibir este premio. Era mi primera visita a Chile y fue muy lindo poder disfrutar de una ciudad tan hermosa junto a personas maravillosas. Muchas gracias.”, señaló Park en inglés, después de consagrarse como ganadora de la 50.a edición del Concurso Internacional de Ejecución Musical Sigall.

El cierre de la competencia también fue destacado por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien puso énfasis en el valor histórico de Sigall para la ciudad y en su proyección internacional como una plataforma capaz de abrir nuevas oportunidades para sus participantes y conectar a Viña del Mar con el mundo a través de la música.

“Para Viña del Mar es un orgullo que el concurso Dr. Luis Sigall cumpla 50 ediciones, porque es un concurso que forma parte de nuestra historia cultural y que ha logrado proyectarse más allá de nuestras fronteras. Queremos que este escenario siga siendo una plataforma para que cada uno de sus participantes, venga de donde venga, pueda mostrar su talento, abrir nuevas oportunidades y proyectar su carrera internacionalmente. Que el Teatro Municipal sea parte de ese camino es también una forma de mantener vivo el legado de este concurso y seguir conectando a Viña del Mar con el mundo a través de la música”, declaró la alcaldesa.

Además de la definición de los tres primeros lugares, la jornada contempló la entrega de los premios asociados a cada posición. Quien obtuvo el primer lugar recibió el Premio “Izidor Handler”, consistente en USD 15.000 y un galvano. El reconocimiento incluyó además una invitación para participar en la Temporada 2028 de Semanas Musicales de Frutillar y un reloj de la colección Dando la Hora x Fósforos Los Andes, entregado por el auspiciador Dando la Hora. La pieza recupera la histórica ilustración del Volcán Descabezado, en la Región del Maule, reinterpretándola en un diseño que rinde homenaje al paisaje y a la memoria gráfica de Chile.

El segundo lugar recibió el Premio “Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”, de USD 8.000 y un galvano. Y el tercer lugar fue reconocido con el Premio “Espacio Cultural Viña del Mar”, de USD 5.000 y un galvano.

De la deliberación del jurado también surgió el Premio al Mejor Intérprete de la Obra Chilena, que contempló una escultura conmemorativa, diploma, un ejemplar de “La Nueva Novela” del poeta viñamarino Juan Luis Martínez y una polera de la Fundación Juan Luis Martínez, reforzando el vínculo de esta edición con el artista.

Y, finalmente, a estos reconocimientos se sumó el Premio del Público, que incluyó una escultura conmemorativa, un diploma y un ejemplar, también de La Nueva Novela de Juan Luis Martínez, obsequio de la Fundación Juan Luis Martínez. La distinción fue definida por votación de la audiencia, que eligió a la voz con la que sintió una conexión especial durante Sigall 50.

La Gran Final marcó el cierre de una competencia que durante seis días reunió en Viña del Mar a ocho voces provenientes de siete países, seleccionadas entre 46 postulaciones de 19 nacionalidades. Fueron seis días de presentaciones y distintas etapas que pusieron a prueba la interpretación de los concursantes, desde el trabajo con piano de la semifinal hasta la instancia final junto a la Orquesta de Cámara PUCV y músicos invitados, bajo la dirección de Pedro-Pablo Prudencio.

“Hemos tenido el privilegio de poder tener a tres finalistas del Sigall 50 de nivel mundial, maravillosos artistas. Cada uno de ellos tenía mucha, mucha musicalidad, mucha capacidad vocal para entregar. Realmente fue una decisión muy difícil para el jurado decidir los premios uno, dos y tres. Ha sido un placer poder trabajar con ellos y ellas, y haber participado en una final maravillosa.”, señaló el director.

La semifinal fue también escenario de uno de los hitos artísticos de Sigall 50, con el estreno mundial de “La Tumba de los Signos”, obra compuesta por Tomás Brantmayer especialmente para esta edición e inspirada en textos del poeta chileno Juan Luis Martínez. La pieza fue interpretada por las ocho voces y contó con un elemento particular, ya que cada concursante incorporó tres palabras propias, sumando así una decisión personal dentro de una estructura musical común.

La 50.a edición de Sigall extendió su programación más allá de la competencia con una serie de instancias formativas desarrolladas junto a instituciones de la región de Valparaíso. Uno de los propósitos de esta edición fue acercar el certamen al territorio, para que estudiantes y nuevas generaciones también pudieran vivir Sigall de manera directa. En ese contexto, estudiantes de la Universidad de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Conservatorio de Música Izidor Handler se encontraron con compositores, intérpretes y profesionales vinculados al concurso, generando espacios de conversación, aprendizaje e intercambio en torno a la música y al desarrollo profesional en las artes.

Entre estas actividades estuvieron el encuentro del compositor Tomás Brantmayer con estudiantes de Pedagogía en Música de la Universidad de Valparaíso, la masterclass del pianista y jurado Juan Lázaro en la PUCV, el conversatorio sobre canto lírico encabezado por los jurados Mariselle Martínez y Patricio Sabaté, moderado por Marcelo Ibáñez en el Conservatorio Izidor Handler, y “Una vida en el arte”, encuentro del jurado y Director de Casting del Teatro Municipal de Santiago, Álex Fernández, con estudiantes de Industrias Creativas PUCV. Las cuatro instancias abordaron, desde distintas perspectivas, la creación, la interpretación, la formación y los desafíos de construir una trayectoria profesional en las artes.

“Sobre todo es inspirador para las nuevas generaciones de cantantes, que ven este concurso como una manera de ampliar sus posibilidades, de presentarse, de incluso desarrollar un programa, porque tienen que desarrollar dos tipos de programas.”, señaló el jurado y Director de Casting Alex Fernández.

La presencia de Sigall en el territorio también se extendió hasta Concón, donde Gabrielle Barkidjija (Estados Unidos), Ivo Kovrigar (Austria), Barbora Michalcovská (Eslovaquia), Camila Romero (Chile) y Luca Maria Toro (Alemania), cinco de las voces que llegaron a la semifinal, ofrecieron un concierto gratuito en la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Esta actividad amplió la presencia regional de Sigall y llevó parte de la programación de esta 50.a edición a una comuna distinta de su sede principal, fortaleciendo el vínculo del certamen con las comunidades de la Región de Valparaíso.

“Este concurso, que es un concurso de ejecución musical, es muy diferente al resto de los concursos en el mundo, donde cada etapa son dos arias. Aquí son cinco arias en semifinales y cuatro en la final. Así que la resistencia de los artistas es fundamental, su capacidad interpretativa. De todo esto hemos disfrutado hoy en la final, con tres grandes finalistas, y lo hemos pasado muy, muy bien.”, señaló el jurado al finalizar el certamen.

Tras la Gran Final, Sigall 50 continuará su programación durante octubre con siete conciertos de extensión gratuitos en Viña del Mar, Villa Alemana, Valparaíso y San Felipe. Estas presentaciones darán continuidad al certamen en distintos puntos de la Región de Valparaíso, ampliando su alcance territorial y acercando parte de su programación musical a nuevas comunidades y públicos.