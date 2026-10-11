Semanas Musicales de Frutillar expresa sus condolencias por el fallecimiento de Penélope Knuth

La Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar lamentó este domingo el fallecimiento de Penélope Knuth, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile, ocurrido en el accidente de tránsito que afectó a la agrupación la noche del sábado en Valparaíso.

La artista participó durante varios años en el festival y formó parte de los encuentros musicales que han unido a la orquesta con la comunidad de Frutillar, por lo que su partida enluta a un elenco que pertenece a la historia de Semanas Musicales.

Karina Glasinovic, presidenta de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar, expresó –a nombre del Directorio- el pesar de la institución y extendió sus condolencias a la familia de Penélope Knuth y a los integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile, elenco estable del festival.

“Hoy la música guarda silencio. Semanas Musicales de Frutillar se une al dolor de la Orquesta de Cámara de Chile tras el accidente ocurrido en Valparaíso, y despide con profunda tristeza a Penélope Knuth, su primera viola, una artista que durante más de tres décadas acompañó con su sonido a una de las orquestas más queridas de nuestro país. La orquesta ha sido parte de nuestros escenarios y de nuestra historia en Frutillar, y hoy sentimos esta pérdida como propia. Abrazamos a su familia, a sus compañeras y compañeros de atril, a sus compañeros de orquesta, al Maestro Emmanuel Siffert, y a quienes están en recuperación. Gracias, Penélope, por cada nota que compartiste con el sur del mundo”.

Karina Glasinovic añadió que Penélope Knuth fue una violista maravillosa, formada en The Julliard School of Music e Indiana University, recintos en los que se han formado los mejores músicos del mundo.

“En lo interpretativo, ella generaba un sonido hermoso. Además, tenía una musicalidad y técnica impecables. Ella era realmente fantástica”, dijo.

Penélope Knuth fue reconocida a nivel internacional, como un gran músico e instrumentista. Además, fue académica, y como tal, formadora de varias generaciones de violistas en Chile.

“Semanas Musicales de Frutillar despide con respeto y gratitud a Penélope Knuth, cuya interpretación permanecerá en la memoria de quienes compartieron con ella el escenario y escucharon su música”, concluyó la declaración.

En términos similares se manifestó el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera.

“Como Universidad Católica lamentamos profundamente el trágico accidente ocurrido anoche en Valparaíso y recibimos con especial tristeza la noticia del fallecimiento de Penélope Knuth, destacada música, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile y quien fuera por muchos años académica de nuestra Universidad”, indicó.

“Su talento, vocación y compromiso con la música y la formación de nuevas generaciones dejan una huella invaluable en nuestra comunidad. Nuestros pensamientos están con toda su familia, especialmente con su hija Georgina Rossi, quien también forma parte de nuestro Instituto de Música UC. Los acompañamos con profundo cariño en este doloroso momento y hacemos llegar nuestra solidaridad, apoyo y deseos de pronta recuperación a todas las personas de nuestra comunidad y de la Orquesta de Cámara de Chile que resultaron afectadas”.