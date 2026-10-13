Chile presenta “Astros de Tierra” e inicia su camino hacia Frankfurt 2027

“Astros de Tierra” es el lema con que Chile se presentará como País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2027. La propuesta, dada a conocer este 8 de octubre junto con la línea gráfica que acompañará la participación nacional en Alemania, invita a mirar el país desde una perspectiva distinta: como un territorio que, a lo largo de los siglos, ha observado, interpretado e imaginado el cosmos.

La frase apuesta, además, por la pluralidad. La literatura chilena aparece como una galaxia viva: no una sola historia, sino una constelación de voces, lugares y experiencias -de las cosmologías indígenas y las tradiciones orales a la literatura contemporánea, las artes visuales y la ciencia- que se vinculan por afinidades inesperadas antes que por un orden cronológico o jerárquico. En Frankfurt, Chile propondrá un cielo compartido: un lugar donde la literatura se vuelve una forma de observar el mundo y donde el mundo, a su vez, se convierte en fuente de literatura.

Desde los saberes astronómicos de los pueblos indígenas hasta los observatorios más avanzados del mundo en el desierto de Atacama -bajo uno de los firmamentos más limpios del planeta-, el cielo ha sido en Chile una fuente de conocimiento científico y, a la vez, materia generadora de mitos, relatos, poesía y reflexión. Una geografía extrema, que se extiende desde Atacama hasta la Patagonia y la Antártica, ha moldeado también la manera en que el país imagina narra y habita el mundo.

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, afirmó: “Ser País Invitado de Honor en Frankfurt 2027 es una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo la riqueza y la diversidad de la literatura y la cultura chilena. «Astros de Tierra» sintetiza bien la idea de lo que somos: un país compuesto por muchas voces, historias y miradas que hoy proyectamos más allá de nuestras fronteras. Nuestro objetivo es que nuestra presencia en la Feria genere más autores publicados, más traducciones, más lectores y nuevas oportunidades para nuestra industria editorial y la cultura de nuestro país”.



“Chile tiene un rico patrimonio literario, con voces destacadas como Gabriela Mistral, Pablo Neruda e Isabel Allende. Al mismo tiempo, la escena editorial actual del país, compuesta por numerosas editoriales independientes, impulsa voces contemporáneas como las de Alejandro Zambra, Nona Fernández, Daniela Catrileo y muchas más. La ilustración de libros en Chile es, además, vibrante y de gran impacto. Espero con entusiasmo ver a numerosas voces literarias y artistas dialogar con un público internacional en Frankfurt el próximo año”, destacó Juergen Boos, director de la Frankfurter Buchmesse.

En tanto, el embajador de Chile en Alemania, Jorge Sandrock resaltó la relevancia de este acontecimiento: “El rol de País Invitado de Honor de la Feria del Libro de Frankfurt 2027 nos ofrece un espacio privilegiado para presentar nuestra literatura, pero también constituye una gran oportunidad para mostrar a nuestro país en sus diversas facetas de destino turístico, socio comercial y aliado estratégico”.

Para Chile esta invitación representa una oportunidad cultural y también un desafío concreto para su industria editorial: ampliar la circulación internacional de sus libros, fortalecer la venta de derechos y conseguir que más autores lleguen a lectores de otras lenguas.

“Astros de Tierra” es el lema con que Chile se presentará como País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2027. La propuesta, dada a conocer este 8 de octubre junto con la línea gráfica que acompañará la participación nacional en Alemania, invita a mirar el país desde una perspectiva distinta: como un territorio que, a lo largo de los siglos, ha observado, interpretado e imaginado el cosmos.

La frase apuesta, además, por la pluralidad. La literatura chilena aparece como una galaxia viva: no una sola historia, sino una constelación de voces, lugares y experiencias -de las cosmologías indígenas y las tradiciones orales a la literatura contemporánea, las artes visuales y la ciencia- que se vinculan por afinidades inesperadas antes que por un orden cronológico o jerárquico. En Frankfurt, Chile propondrá un cielo compartido: un lugar donde la literatura se vuelve una forma de observar el mundo y donde el mundo, a su vez, se convierte en fuente de literatura.

Desde los saberes astronómicos de los pueblos indígenas hasta los observatorios más avanzados del mundo en el desierto de Atacama -bajo uno de los firmamentos más limpios del planeta-, el cielo ha sido en Chile una fuente de conocimiento científico y, a la vez, materia generadora de mitos, relatos, poesía y reflexión. Una geografía extrema, que se extiende desde Atacama hasta la Patagonia y la Antártica, ha moldeado también la manera en que el país imagina narra y habita el mundo.

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, afirmó: “Ser País Invitado de Honor en Frankfurt 2027 es una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo la riqueza y la diversidad de la literatura y la cultura chilena. «Astros de Tierra» sintetiza bien la idea de lo que somos: un país compuesto por muchas voces, historias y miradas que hoy proyectamos más allá de nuestras fronteras. Nuestro objetivo es que nuestra presencia en la Feria genere más autores publicados, más traducciones, más lectores y nuevas oportunidades para nuestra industria editorial y la cultura de nuestro país”.

“Chile tiene un rico patrimonio literario, con voces destacadas como Gabriela Mistral, Pablo Neruda e Isabel Allende. Al mismo tiempo, la escena editorial actual del país, compuesta por numerosas editoriales independientes, impulsa voces contemporáneas como las de Alejandro Zambra, Nona Fernández, Daniela Catrileo y muchas más. La ilustración de libros en Chile es, además, vibrante y de gran impacto. Espero con entusiasmo ver a numerosas voces literarias y artistas dialogar con un público internacional en Frankfurt el próximo año”, destacó Juergen Boos, director de la Frankfurter Buchmesse.

En tanto, el embajador de Chile en Alemania, Jorge Sandrock resaltó la relevancia de este acontecimiento: “El rol de País Invitado de Honor de la Feria del Libro de Frankfurt 2027 nos ofrece un espacio privilegiado para presentar nuestra literatura, pero también constituye una gran oportunidad para mostrar a nuestro país en sus diversas facetas de destino turístico, socio comercial y aliado estratégico”.

Para Chile esta invitación representa una oportunidad cultural y también un desafío concreto para su industria editorial: ampliar la circulación internacional de sus libros, fortalecer la venta de derechos y conseguir que más autores lleguen a lectores de otras lenguas.