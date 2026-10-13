Festival Pulso Lírico anuncia versión 2026

Reunir a diversos artistas vinculados a la poesía, el rap, las artes escénicas y más, ha sido el sello del festival de artes poéticas Pulso Lírico, desde su creación en 2023. Centros culturales de los barrios Yungay, Brasil, Balmaceda, Concha y Toro y Quinta Normal, han albergado las actividades del festival, que este año anuncia una nueva versión, programada entre el 9 y el 12 de diciembre.

Entre las novedades de esta cuarta edición, se anuncia “La imagen estrábica: taller de video poemas”, que será impartido por la destacada documentalista y profesora Tiziana Panizza, agendado para el mes de octubre en Balmaceda Arte Joven de la Estación Mapocho. El taller se realizará en el contexto de la escuela de talleres Pulso Lírico, instancia de educación comunitaria que se desarrolla cada año para preparar el festival.

En esta misma línea, por tercer año consecutivo el festival presentará la convocatoria Pixel Poema, concurso de videopoesía que abrirá sus postulaciones a fines del mes de agosto. El año pasado, los ganadores además de recibir un premio, tuvieron la posibilidad de exhibir sus obras en eventos asociados al festival. Los ganadores fueron Felipe Pizarro (Ensamble Artificial) en categoría Videopoemas basados en textos propios y Camila Donoso, en categoría Videopoemas basados en textos de otros autores.

Una alianza entre el Instituto Francés de Cultura y Pulso Lírico será otro hito del festival en esta edición. Durante octubre, en Centro NAVE se realizará un laboratorio que cruza danza, teatro y poesía, basado en el texto Hasta que el muro aguante, de la dramaturga y poeta francesa Julie Tirard, ganadora de la beca a la creación escénica francesa Artcena. El laboratorio será dirigido por la actriz y artista multidisciplinaria María Siebald, quien investiga la lengua de señas y la incorpora al lenguaje escénico.

Homenaje a Germán Carrasco y cierre con rap y poesía en Matucana 100

La partida del poeta Germán Carrasco, quien participó en el festival en ediciones anteriores y estaba por dictar un taller este año, ha motivado actividades en torno a su obra. Una de ellas es una jornada de lecturas poéticas, programada para el 5 de diciembre en la Biblioteca Nacional.

Pulso Lírico volverá al Centro Cultural Matucana 100 el 12 de diciembre, al igual que en su primera edición, para realizar un gran evento de cierre. La jornada incluirá feria de libros y artistas gráficos, presentaciones de libros, charlas, lecturas poéticas y shows de rap a cargo de destacados artistas de la escena. Los detalles de estas y otras actividades gratuitas serán presentados próximamente.

Revisa más info, novedades e inscripciones a talleres en @pulsoliricofest.