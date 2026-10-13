FICValdivia da inicio a su 33° edición con homenaje a la artista y cineasta Rose Lowder

Este lunes 12 de octubre se inauguró la 33ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia con una ceremonia en el Teatro Regional Cervantes que reunió a más de 700 personas, entre cineastas, jurados, autoridades y público general. Conducida por la actriz Mariana Loyola, la actividad dio inicio a una nueva edición que desplegará más de 200 películas en distintos espacios de la ciudad, con una programación que abarca el cine contemporáneo, obras de diversas latitudes y propuestas que exploran nuevas formas de creación audiovisual.

Entre las novedades de este año destaca una nueva versión del trofeo Pudú, elaborada a mano por la orfebre y joyera contemporánea Andrea Silva. La pieza se suma a la historia del galardón del festival, que desde sus inicios ha experimentado diversas transformaciones en su diseño y materialidad.

Durante la instancia se destacó el buen momento del cine chileno a nivel internacional, su presencia en los principales festivales del mundo y los reconocimientos obtenidos por producciones regionales. Asimismo, se relevó el aporte de espacios como FICValdivia al descubrimiento de nuevas obras y a la formación de públicos. En 2025, los servicios audiovisuales lideraron las exportaciones de la industria creativa chilena, con US$42 millones, un 13,1% más que el año anterior.

El director del Festival Internacional de Cine de Valdivia, Raúl Camargo, destacó el carácter masivo del certamen y su capacidad de reunir a distintos públicos en torno al cine: “Tenemos el gran orgullo de que prácticamente la mitad más uno del festival sea público de la Región de Los Ríos, que es algo bastante inusual. Y esa es la masividad del festival, eso explica las salas llenas durante todo el día. […] Esa reunión en la pantalla grande es lo que nos permite dialogar, debatir, reflexionar y defender ideas, defender posturas. Lo importante no es que todos pensemos igual, tiene que ver con la posibilidad de brindar espacios de socialización en donde personas de distintas latitudes puedan conversar a partir del cine”.

Uno de los momentos de la ceremonia fue el reconocimiento póstumo a José Araya por su activa participación en la comunidad de Valdivia y su labor como promotor de las actividades culturales de la región, entregado por María Loreto Vega Prieto, presidenta del directorio del CPCV y Fernando Lataste secretario ejecutivo del CPCV. También se recordó al cineasta y documentalista chileno Patricio Guzmán, destacando su invaluable legado al cine nacional a través de obras fundamentales como La batalla de Chile, Salvador Allende y Nostalgia de la luz. En 2016, FICValdivia realizó una retrospectiva dedicada a su trayectoria y aporte al cine documental.

En tanto, el director de FICValdivia, Raúl Camargo, entregó el Pudú a la Trayectoria a la artista y cineasta Rose Lowder, en reconocimiento a sus casi cinco décadas de aporte al cine experimental. La realizadora está en Valdivia para presentar un foco dedicado a su filmografía, que permite acercarse a una obra marcada por la exploración visual y las posibilidades expresivas del lenguaje cinematográfico.

La ceremonia incluyó además la presentación de Imposible de perder, el spot oficial de la 33ª edición de FICValdivia. La pieza combina patrimonio, identidad local y el espíritu festivo del certamen. Fue desarrollada colaborativamente por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia (CPCV) y The Maestros, bajo la dirección de Jorge Urzúa y con dirección de fotografía de Cristóbal Portaluppi.

La jornada también contempló la exhibición del cortometraje Thèmes et variations (1928), de Germaine Dulac, con musicalización en vivo a cargo de la Orquesta de Cámara de Valdivia, en donde además se rindió homenaje póstumo a la violista Penelope Knuth. Para cerrar la ceremonia, se presentó Selección Noticiero Chile al Día (1944-1954), de Armando Rojas Castro, cuya exhibición fue presentada por Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional de Chile.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Hugo Ortíz, destacó que “el Festival Internacional de Cine de Valdivia posiciona a Chile y a Latinoamérica a través del arte cinematográfico. Hoy, con 33 versiones, continúa consolidándose año tras año, no solo por su programación, sino también por su capacidad de conectar a la industria, formar audiencias y explorar nuevos espacios, sin perder de vista una misión fundamental: convertirse en una ventana al mundo para mostrar la identidad y el potencial creativo del sur de Chile.”.

El gobernador regional de Los Ríos, Luis Cuvertino, destacó la importancia del festival para el desarrollo cultural de la región y manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios: “Queremos una región capaz de crear, conservar su memoria y dialogar con el mundo desde su propia identidad. Su contribución económica, turística y formativa es evidente, pero su aporte más profundo consiste en ampliar nuestra conversación democrática. Por ello, nos duele y defrauda que se rebajen recursos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Lo que se quita a la cultura significa no creer en su gran poder transformador en el alma de nuestro pueblo. Por ello, también nos molestan y perjudican las rebajas anunciadas a los presupuestos de los gobiernos regionales. Es no creer en la regionalización”.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, destacó el vínculo del festival con la identidad de la ciudad y el desarrollo del cine local: “El cine no es solo una semana al año; es una forma que tenemos de encontrarnos y de mirar el mundo desde el sur. Valdivia no solo recibe cine: produce cine, vive cine y es parte de él. Esta es una historia colectiva que hemos construido entre todas y todos: los trabajadores y trabajadoras del sector audiovisual, las universidades, los cineastas, la comunidad cultural y tantas personas que han hecho suyo este Festival”.

Secciones Estelares y Películas Destacadas

La sección Gala reunirá 10 grandes estrenos del cine contemporáneo firmados por cineastas de renombre como Radu Jude, Hong Sang-soo, Nicolás Pereda, Angela Schanelec, María Aparicio, Bani Khoshnoudi, Maryam Tafakory, Kamal Aljafari y André Novais Oliveira, junto al debut de la realizadora francesa Marine Atlan. La película de apertura será An Incomplete Calendar, de la artista iraní Sanaz Sohrabi, mientras que el cierre estará a cargo del director mexicano José Eduardo Castilla Ponce con Motel Paraíso.

En esta edición, la sección Homenajes recupera obras fundamentales del cine social, político y experimental con Homenaje 50 años que conmemora Kaddu Beykat, Carta Campesina (1975-1976), de la senegalesa Safi Faye, obra hito del cine africano. Ciclo de Huelgas con una selección de cinco documentales brasileños (1978-1985) que registran las luchas obreras y metalúrgicas de São Paulo. Homenajes de Cine Chileno destaca el rescate de Los Sures (1984), de Diego Echeverría (restaurada por UnionDocs), junto a trabajos de Lautaro Murúa, Dunav Kuzmanich, Ximena Prieto y la tesis Tomorrow Always Comes (2026). Además los Silentes musicalizados en vivo tendrán proyecciones de Rien que les heures (1926), de Alberto Cavalcanti (con música de Natán Ide), y ’49-’17 (1917), de Ruth Ann Baldwin (con intervención sonora de María y Los Templos Dúo).

Dentro de su programación, Ventana de Cine Austral vuelve a poner en valor la producción audiovisual desarrollada desde el sur de Chile, con una selección que destaca las miradas, historias y territorios de sus creadoras y creadores. La sección reafirma el compromiso de FICValdivia con la descentralización y el fortalecimiento del cine regional, dando espacio a obras que abordan distintas realidades y experiencias vinculadas al territorio austral.

Expandiendo los límites de la pantalla tradicional, el certamen estrena dos apuestas de experimentación en museos y galerías de la ciudad: Simbiosis Inmersiva, una muestra de 8 obras internacionales de realidad virtual, aumentada y mixta curadas por Sylvain Grain, que se exhibirá en el Museo de las Telecomunicaciones (MuT) para indagar en la evolución, la ciencia y la naturaleza; y Cine Expandido (Tres paisajes del cine), curada por Wolfgang Bongers e Iván Flores, esta sección reunirá en la Galería Réplica UACh y el Museo Van de Maele la performance de Chicas Terremoto, la instalación con inteligencia artificial NEORE(AI)LISMO y la exposición En un lugar aparte, dedicada al universo gráfico y cinéfilo de Germán Arestizábal.

El área de Industria Encuentros Australes presentó el debut de Taller Sur, instancia de formación ejecutiva orientada a productores y gestores culturales de la zona sur del país. Además, fueron anunciados los 12 proyectos seleccionados en Cine Chileno del Futuro 2026, los cuales recibirán asesorías y competirán por premios de finalización. A esto se suma la segunda edición de Simbios Inmersiva Lab, espacios de encuentro entre ciencia y cine; y la tercera edición de ¡MATCH! Profesional 2026, enfocado en vincular a la creación regional de todo Chile con el mercado audiovisual.

En materia de acceso e inclusión, el 50% de la programación del festival será gratuita, ampliando el acceso del público a una parte importante de las actividades y funciones de esta edición.

Asimismo, el festival contará con funciones adaptadas para personas con discapacidad visual y auditiva, incorporando recursos de accesibilidad como subtítulos e interpretación en lengua de señas en funciones programadas para estos públicos.

El ingreso a las salas se organizará mediante dos filas independientes: una para público general y otra preferencial para personas mayores y personas con movilidad reducida, con bancas de descanso y reserva de hasta un 10% del aforo por función. Asimismo, en el Teatro Regional Cervantes se dispondrá de kits de apoyo sensorial (audífonos canceladores de ruido y juguetes de regulación), iniciativa financiada por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC).

La venta de abonos e inscripción de delegaciones se encuentra disponible en el sitio oficial www.ficvaldivia.cl. La venta presencial se realizará en las boleterías del Teatro Regional Cervantes entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.