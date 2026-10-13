Violencia de género digital: del acoso en línea a las amenazas fuera de la pantalla

Humillaciones, amenazas, suplantación de identidad, extorsión o difusión de contenido íntimo son algunas formas de violencia de género digital. Para Herrada, estas agresiones no nacieron con Internet: “El espacio digital viene a amplificar violencias que se vienen arrastrando históricamente, violencias de género”.

Participa en una investigación interuniversitaria, que cuenta con el apoyo de Fundación Alquimia, que combina una encuesta nacional llamada Silencios Digitales Chile con grupos focales. Los resultados preliminares muestran que la violencia ocurre en redes sociales, videojuegos, LinkedIn y aplicaciones de citas.

Aunque ocurra mediante tecnologías, advierte, “no queda en el espacio virtual, sino que tiene repercusiones en la vida real de las personas”. Entre los efectos reportados aparecen inseguridad, angustia, problemas de salud mental, licencias médicas e incluso abandono del trabajo.

El 49% de las mujeres que reportaron haber sufrido violencia de género digital no denunció y, entre quienes no lo hicieron, cerca de un 60% señaló que no sabía cómo hacerlo. Más del 60% tampoco se siente preparado para proteger su privacidad digital. Para Herrada, esto refuerza la necesidad de alfabetización digital y mediática, mejores mecanismos de denuncia, regulación y mayor responsabilidad de las plataformas.

La violencia adquiere además una dimensión pública cuando se dirige contra periodistas, políticas, defensoras de derechos, ambientalistas o feministas. “¿Cuál es el objetivo? Sacar de escena, silenciar a las mujeres, que las mujeres no tengan participación en estos espacios políticos”, señala Herrada. Ese silenciamiento puede debilitar el pluralismo y la democracia.

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