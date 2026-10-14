Foro de las Artes y Satélite218 se unen para impulsar las trayectorias de 16 artistas emergentes

¿Cómo se determina el valor económico de una obra de arte? ¿Qué implica trabajar con una galería? ¿Cómo se construye una trayectoria profesional después de la universidad? Estas son algunas de las preguntas que atraviesan numerosos artistas visuales en Chile durante los primeros años de sus carreras, y cuyas respuestas suelen construirse a partir de la experiencia y el contacto directo con el circuito profesional del arte.

Con el propósito de abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional para nuevos y nuevas artistas visuales, el Foro de las Artes de la U. de Chile, organizado por la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, presenta Foro de las Artes en Satélite218, una exposición colectiva que reúne el trabajo de 16 artistas visuales emergentes, estudiantes y recientes egresados del Departamento de Artes Visuales de la Casa de Bello.

La muestra, que se inaugurará el 16 de octubre, en Huelén 10, depto. 3B, Providencia, surge de una nueva colaboración entre la Universidad de Chile y Satélite218, proyecto vinculado a la galería independiente Espacio218. A diferencia de una exposición convencional, esta iniciativa busca ofrecer a sus participantes una aproximación directa a las dinámicas del circuito profesional del arte, incluyendo la exhibición, valorización económica y eventual comercialización de sus obras.

“Desde el Foro de las Artes nos interesa generar espacios de encuentro y colaboración entre los distintos agentes del mundo artístico y cultural, siempre desde el espíritu público y formativo de la Universidad de Chile. Esta alianza con Satélite218 responde justamente a ese propósito: abrir nuevas oportunidades para que nuestros estudiantes y egresados puedan vincularse con el circuito profesional del arte, conocer sus dinámicas y adquirir herramientas que complementen su formación académica y contribuyan a proyectar sus trayectorias artísticas”, afirmó Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Universidad de Chile.

Desde Satélite218, sus cofundadoras Seba Calfuqueo y Mariairis Flores explican que la compleja relación entre arte y mercado fue central en el diseño de esta convocatoria: “Como nosotras también pasamos por la Escuela de Artes de la U. de Chile, sabemos que el tema del mercado es algo lejano y sobre lo que existen ciertos prejuicios. Independiente de ello, la venta es una de las tantas vías por las cuales los artistas ponen sus trabajos en circulación y es importante que eso se realice de la forma más profesional posible”, señalaron. “Esperamos que esta colaboración sea muy provechosa para los estudiantes y recién egresados que confiaron en nosotras”, agregaron.

Por su parte, el profesor Carlos Gómez, coordinador del área de extensión del Depto. de Artes Visuales de la Facultad de Artes U. de Chile, quien participó de la selección de las obras, afirmó que: “Se nota que hay un trabajo sostenido, con mucha reflexión incluso en artistas que están en una etapa en proceso de formación”. Además, valoró esta nueva alianza, enfocada en artistas jóvenes: “Poder contar con un espacio que les dé un empuje real y visibilidad en un contexto profesional, es darle valor a un proceso que normalmente queda invisible. Creo que es una colaboración que beneficia a todos: a los artistas, a la universidad y al medio local“.

Las inquietudes de una nueva generación de artistas visuales

Pinturas, esculturas, instalaciones y obras fotográficas, realizadas en distintos materiales y soportes, conforman esta exposición colectiva. Seleccionadas a través de una convocatoria abierta, las propuestas dan cuenta de la diversidad de visiones y procesos creativos desarrollados por las nuevas generaciones de artistas visuales. La muestra reúne los trabajos de Abril Carreño Carvajal, Benjamin Espinoza, Carla Kächele, Constanza Caba Goldschmidt, Cristóbal Banda, Cristóbal Andrade, Emma Klener Vidaurrazaga, Fabián Narváez, Hugo García Estrada, Indira Castro Morales, Javiera Lupayante, Micelio de la Torre, Oliver Robles, Pedro Juan González, Sergio Aravena y Tamara Lamilla.

Entre las obras participantes se encuentra Axis Mundi, del estudiante de último año Oliver Robles Arqueros, una instalación que combina un tronco de madera con un sistema electrónico capaz de visualizar, en tiempo real, residuos tecnológicos presentes en la órbita terrestre. “Los vestigios de la actividad humana dejan de pertenecer únicamente al suelo y aparecen también suspendidos sobre nuestras cabezas, revelando una continuidad entre ambos territorios”, señaló.

Otra de las propuestas es el trabajo de Carla Kächele, egresada en 2026, quien presenta Forever 18 y Sobras, dos piezas que exploran el paso del tiempo desde la pintura y la cerámica. “En la pintura Forever 18, la piel de la ancianidad actúa como un registro vivo de las normas que regulan los cuerpos. Por su parte, la instalación tridimensional de cerámica Sobras, inmortaliza en la dureza de la cerámica un instante frágil de descomposición. A través del arte, la descomposición biológica y la vejez dejan de ser eventos trágicos para transformarse en monumentos de resistencia material y estética”, comentó la artista.

Por su parte, Hugo García Estrada, titulado en 2025, presenta una instalación compuesta por cinco piezas realizadas mediante la técnica de vellón agujado. Se trata de representaciones de máquinas de guerra que, al ser reproducidas en materiales blandos y dimensiones reducidas, adquieren la apariencia de juguetes infantiles. El artista explicó que estas piezas “establecen una relación entre el juego y la guerra, y cómo el poder es capaz de estetizarla y convertirla en mercancía vendible para las niñeces”.

Una exposición abierta al encuentro

La exposición se inaugurará el viernes 16 de octubre a las 19:00 horas y contará con una programación de actividades que se extenderá hasta el jueves 12 de noviembre. Entre ellas destacan dos visitas guiadas, programadas para el 23 de octubre y el 6 de noviembre, en las que participarán ocho artistas de la muestra en cada jornada, quienes compartirán con el público sus obras y procesos creativos. Además, el 30 de octubre, la galería abrirá de 19:00 a 21:00 horas, mientras que el 12 de noviembre se realizará una instancia de diálogo colectivo con distintos agentes vinculados al mercado del arte, que marcará el cierre de la exposición.

Foro de las Artes en Satélite218 forma parte de la duodécima edición del Foro de las Artes 2026: Subversión sensible. Con más de 30 actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, el encuentro invita a reflexionar sobre el lugar de la creación en un mundo cada vez más mediado por las tecnologías. Revisa toda la programación en forodelasartes.uchile.cl.