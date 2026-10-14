KADABRA regresa a Teatro Mori con una noche de magia, ilusiones y desafíos a lo imposible

¿Qué pasaría si por 80 minutos todo lo que creemos posible dejara de tener sentido? Esa es la invitación de KADABRA, el espectáculo del mago chileno Benjamín Cox que regresa a Teatro Mori Parque Arauco este domingo 18 de octubre, luego de una exitosa temporada de estreno con todas sus funciones agotadas.

Con más de diez grandes números de magia, el montaje propone una experiencia que combina asombro, humor, música, bailarinas y una puesta en escena contemporánea. Teletransportaciones, desapariciones, predicciones imposibles y juegos de cartas forman parte de un recorrido en el que nada es exactamente lo que parece.

El espectáculo es el resultado de dos años y medio de creación y reúne ilusiones traídas desde Las Vegas, además de números poco vistos en los escenarios chilenos.

“Queremos que el público salga del teatro con la sensación de haber presenciado algo realmente imposible”, señala Cox, quien define KADABRA como “un gran buffet de magia”, donde conviven las técnicas clásicas con las grandes ilusiones contemporáneas.



Dos vidas, una misma pasión

Aunque lleva más de veinte años dedicado al estudio de la magia, Benjamín Cox también ha desarrollado una carrera profesional en el mundo corporativo. Ingeniero comercial y magíster en Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha trabajado en finanzas, consultoría, retail e industria aeronáutica.

Su doble vida es parte de su historia. “Soy como Batman: de día soy Bruce Wayne y de noche soy Batman”, comenta el ilusionista.

Su fascinación por la magia comenzó durante la infancia, inspirado por los especiales televisivos de David Copperfield y por referentes chilenos como el Mago Oli y el Mago Larraín. A los 15 años comenzó a tomar clases y, desde entonces, ha realizado miles de presentaciones en Chile y el extranjero.

Después de compartir escenario con Vicente Ovalle en los montajes Dreams (2014) y Wonder (2018), KADABRA marca una nueva etapa en su trayectoria: su primer gran espectáculo teatral como protagonista único.

Una invitación a volver a sorprenderse

En una época en que pareciera que todo tiene una explicación, KADABRA propone recuperar una sensación que muchas veces dejamos atrás al crecer: la capacidad de maravillarnos.

Con una puesta en escena de alto impacto visual y un ritmo que combina grandes ilusiones con momentos de magia cercana, el espectáculo invita a jóvenes y adultos a disfrutar de una experiencia donde lo imposible ocurre frente a sus ojos.

Porque hay cosas que no necesitan explicación. Solo hay que vivirlas.

Información de la función

Espectáculo: KADABRA, con Benjamín Cox

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 19:00 horas

Lugar: Teatro Mori Parque Arauco

Duración: 80 minutos

Edad recomendada: Desde los 10 años

Entradas: A través de www.teatromori.com