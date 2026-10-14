La Furia Ilustrada convocó a 32 mil personas en su segunda edición

Con una convocatoria de 32 mil personas durante sus tres jornadas, La Furia Ilustrada cerró exitosamente su segunda edición en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). El encuentro registró un aumento del 130% de público respecto de la edición anterior, consolidándose como un espacio de encuentro para artistas, editoriales, proyectos independientes y amantes del libro, la ilustración y las artes gráficas.

Durante tres días, más de 170 expositores dieron vida a la feria con libros, publicaciones, obras originales y proyectos gráficos, en una programación que incluyó lanzamientos, firmas de libros, talleres, conversaciones y actividades para distintas edades. Con entrada gratuita, el evento convocó a públicos diversos y fortaleció el vínculo entre creadores y lectores.

Firmas de libros y encuentros con destacados artistas

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue la gran convocatoria de las firmas de libros y las actividades con autores nacionales e internacionales. Entre ellos sobresalió el ilustrador y artista visual ruso Anton Gudim, creador de Yes, But, cuyas actividades despertaron un gran interés del público. La sala de su conversatorio junto a la ilustradora chilena Maliki estuvo repleta y sus firmas de libros duraron varias horas.

La presencia de Gudim fue uno de los hitos de esta edición, que también contó con la participación de destacados exponentes de la ilustración y la gráfica chilena, entre ellos Fernanda Frick, Saikomic, Sol Díaz, Malaimagen, Alejandra Acosta, Saraly Gute, Fabián Rivas, Isabel Hojas, Amanda López, Claudio Romo y Alejandro “Mono” González, entre otros.

A lo largo de las tres jornadas, el público pudo conocer nuevas publicaciones, encontrarse con sus autores favoritos y participar en una programación que combinó creación, conversación y experiencias en torno al libro ilustrado, el cómic, el manga y las artes gráficas.

La feria también ofreció talleres y actividades para niños, niñas y familias, además de instancias dirigidas a estudiantes y profesionales del sector, con espacios para explorar distintas técnicas y reflexionar sobre los desafíos de la ilustración como oficio.

El crecimiento registrado en esta segunda edición refleja el interés por contar con espacios dedicados a la ilustración, el libro y las diversas expresiones de la creación gráfica. La participación del público y la respuesta a las actividades reafirman el valor de generar instancias de encuentro entre artistas, editoriales, profesionales del sector y comunidades lectoras.

“Esta edición de La Furia Ilustrada fue un éxito. Crecimos un 130% en público respecto de la versión anterior y vimos cómo las personas participaron activamente, llenando actividades y haciendo de las firmas de libros y los encuentros con los artistas momentos muy especiales. Nos alegra comprobar el interés que existe por la ilustración, los libros y las artes gráficas, y nos motiva a seguir creciendo y generando nuevos espacios para que más personas puedan acercarse a estas expresiones”, dice Carolina Ruiz, directora de La Furia Ilustrada.

La Furia de Verano llega en diciembre al GAM

Tras el éxito de esta edición, La Furia del Libro ya prepara un nuevo encuentro para despedir el año: La Furia del Libro – verano, que se realizará entre el 17 y el 20 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Durante cuatro días, esta nueva versión volverá a reunir a creadores, editoriales y proyectos independientes en torno al libro, con una invitación abierta a descubrir nuevas obras, apoyar el trabajo de autores y disfrutar de una programación cultural para distintos públicos. Próximamente se darán a conocer más detalles de la programación y las actividades de La Furia de Verano.