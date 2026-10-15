Cuerpo, sonido y tecnología se encuentran en performance LOW del Foro de las Artes 2026

El jueves 15 de octubre, a las 17:00 horas, Felipe González Badilla presentará la perfo-conferencia LOW en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), el proyecto ganador de la convocatoria Apoyo a Prácticas Creativas del Foro de las Artes 2026. La actividad, gratuita y abierta a todo público, explora los errores, latencias e interferencias de la tecnología como materiales para la creación y la experiencia sensible.

Ecos, zonas ciegas, señales inestables y lecturas parciales son algunos de los elementos que componen LOW, una performance-instalación que investiga las relaciones de proximidad entre cuerpo, espacio y tecnología mediante sensores SONAR y sistemas de procesamiento sonoro en tiempo real. En lugar de utilizar estos dispositivos para obtener mediciones exactas, la obra trabaja precisamente con lo opuesto. Usa sus fallas y limitaciones para traducirlas en paisajes sonoros y espaciales donde cuerpos y máquinas construyen conjuntamente la experiencia.

Dirigido e interpretado por Felipe González Badilla, intérprete en danza y diseñador formado en la Universidad de Chile, el proyecto continúa una investigación iniciada previamente con Osamenta, una investigación desarrollada el año pasado a partir de una residencia en NAVE y posteriormente en Khoj Studios, en Nueva Delhi. Su equipo artístico está integrado, además, por Macarena Álvarez, en producción y asistencia de coreografía; Max Morales, en diseño sonoro; y Catalina Cárcamo, desde la arquitectura.

Nuevas prácticas creativas

Como parte del Foro de las Artes 2026: Subversión sensible, el proyecto LOW fue seleccionado por la Dirección de Creación Artística (DiCREA) de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la UCHILE en el marco de la convocatoria pública Apoyo a Prácticas Creativas.

La iniciativa cumple su quinto año consecutivo fomentando y difundiendo la creación de artistas emergentes vinculados a la Casa de Bello, entregando apoyo económico y acompañamiento para el desarrollo de procesos creativos y experimentales que posteriormente se exhiben en el Foro, el encuentro de creación artística del plantel.

“Fue una sorpresa recibir la noticia de que habíamos sido seleccionados. El programa fue un gran apoyo para resolver cuestiones de logística y coordinación dentro del proyecto, porque trabajo con personas de distintas regiones y disciplinas. Contar con el respaldo de la institución para coordinar todas esas áreas fue muy importante para desarrollar este trabajo”, explicó González.

Desde su primera versión en 2022, la convocatoria se ha consolidado como una plataforma para impulsar proyectos emergentes de la comunidad universitaria. Y a la fecha, ya van diez iniciativas beneficiadas por este mecanismo de apoyo, que contempla financiamiento, producción, acompañamiento y difusión de sus resultados.

Del taller a la exhibición

El apoyo no se limita a la presentación final. Como parte de su participación en el Foro, González realizó el 8 de octubre en el Departamento de Danza UCHILE un laboratorio corporal y taller de movimiento, instancia en la que las y los participantes pudieron experimentar con nociones de proximidad, escucha y percepción, acercándose al proceso mediante el cual se genera el material corporal de la obra.

“El taller es una manera de acercar a las personas al proceso creativo a nivel coreográfico. No se trata solo de que puedan asistir a la exhibición del proyecto, sino también de familiarizarse con el recorrido a través del cual se genera el material corporal”, describió el artista.

Subversión sensible: fallar para recuperar otras formas de percepción

La propuesta dialoga directamente con “Subversión sensible”, línea temática del Foro de las Artes 2026, que pregunta qué puede hacer el arte frente a una cultura crecientemente mediada por algoritmos, plataformas y lógicas de visibilidad. Esta edición propone pensar la creación como un espacio de resistencia, imaginación y reconstrucción de la experiencia, capaz de recuperar la sensibilidad y la subjetividad frente a sistemas que tienden a ordenar, medir y anticipar nuestras formas de relación con el mundo.

En ese marco, González explicó que LOW “pone en tensión la relación entre los sensores, entendidos como tecnologías que capturan datos, y el cuerpo”, abriendo un espacio creativo entre la percepción de la máquina y la experiencia sensible del cuerpo orgánico.

La exhibición de cierre de LOW se realizará el jueves 15 de octubre, a las 17:00 horas, en el Hall Central de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, ubicada en Portugal 84, Santiago. La actividad es gratuita y abierta a todo público, quienes podrán participar de un conversatorio con el equipo artístico tras la función.