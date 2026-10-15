Festival OH! Stgo 2026 inaugura nueva edición en GAM

OH! Stgo invita a la inauguración de su novena edición, que se realizará el jueves 15 de octubre a las 18:00 horas en el Centro GAM. Durante el encuentro se presentarán los 50 o “sin cuenta” lugares que formarán parte del festival.

Francisca Márquez y Claudia Candia compartirán una conversación a partir del lema de este año: “Más allá de lo que imaginamos”.

“Con ello, queremos ampliar la mirada más allá del canon de la arquitectura y a descubrir una ciudad construida también desde sus historias, saberes y comunidades. El encuentro cerrará con un vino de honor del valle del Loncomilla”, señalan desde OH!Stgo

Entre el 15 y el 25 de octubre, edificios y espacios que normalmente no están abiertos al público recibirán gratuitamente a la ciudadanía, en una invitación a redescubrir Santiago, sus historias y sus personas, y a valorar cómo la arquitectura puede mejorar la calidad de vida.

Lugares para empezar a recorrer

La memoria de la ciudad tiene varias puertas de entrada. En El Bosque, el Centro Ceremonial de los Pueblos Originarios Mahuidache, cuyo nombre significa “gente del monte” en mapudungun, es un conjunto de cinco edificaciones levantado con trabajo comunitario y declarado Monumento Histórico en febrero de 2026. En Recoleta, el Cementerio General, fundado en 1821 como el primer cementerio público de Santiago, y el Cementerio Católico, el más antiguo y de mayor tamaño entre los católicos de la ciudad, permiten leer la historia a través de su arquitectura funeraria, su escultura y sus mausoleos. El Cementerio Católico, además, es Monumento Histórico.

En el centro, será posible recorrer las obras de la renovación del Museo Chileno de Arte Precolombino, realizada por el recientemente premiado Smiljan Radic. La instancia será comentada por el arquitecto Alberto Sato. El museo Violeta Parra también abrirá sus puertas para mostrar la obra visual de la artista. Otra actividad a destacar es “La construcción de una capital (1500-2000)”, un recorrido junto al ingeniero estructural Santiago Sáez, para conocer cómo se levantó Santiago a lo largo de cinco siglos.

Otros lugares muestran la ciudad que cambia. En Providencia, Nueva Alameda, inaugurada en marzo de 2026, transformó la rotonda de la plaza Baquedano en una plaza cívica que conecta los parques Balmaceda y Forestal, con nuevas áreas verdes, la renovada Explanada de las Artes y un monumento a Gabriela Mistral. A esto se suma la ciclovía de la Alameda, de ocho kilómetros entre Providencia y Maipú. Muy cerca, el campus Lo Contador de la UC es el lugar donde se formaron Alejandro Aravena y Smiljan Radić, los dos arquitectos chilenos que han recibido el Premio Pritzker, en 2016 y 2026.

En Estación Central, el museo Artequin ocupa el pabellón París, una estructura metálica con cinco cúpulas de vidrio, diseñada por el arquitecto francés Henri Picq para representar a Chile en la Exposición Universal de París de 1889 y declarada Monumento Nacional en 1986. En La Pintana, el campus Antumapu de la Universidad de Chile combina arquitectura moderna con bosques experimentales y conserva, entre otros espacios, un aserradero de los años sesenta con grandes vigas curvas de madera laminada. En Vitacura, el edificio Tánica, de +Arquitectos, sorprende con sus formas sinuosas que juegan con el paisaje circundante. No muy lejos encontramos las oficinas del Observatorio Europeo Austral (ESO), el lugar donde astrónomas y astrónomos investigan con los datos que recogen los telescopios de La Silla y Paranal, en el norte de Chile.

Confirma tu asistencia a la inauguración: los cupos son limitados, por favor confirma tu asistencia en este link.

Las fechas, horarios, requisitos de inscripción y modalidades de visita de cada lugar se publicarán en ohstgo.cl