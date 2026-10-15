FIDOCS cumple 30 años y anuncia ocho días de cine documental en Santiago: abono ya está disponible

Mientras las funciones de ‘Camino a FIDOCS 30’ seguirán hasta fines de octubre de manera gratuita, el Festival anuncia detalles de su edición especial aniversario.

En su esperado regreso, FIDOCS se consolida como el principal espacio de encuentro, difusión y competencia del cine documental en Chile y Latinoamérica, reforzando su presencia en el centro de Santiago a través de un circuito caminable que incluirá una función al aire libre en el Paseo Bulnes y exhibiciones en sus cuatro sedes principales: Cineteca Nacional de Chile, Centro Arte Alameda – Sala CEINA, Sala K / U. Mayor y Sala de Cine, Centro de Extensión UC.

“Llegar a nuestras tres décadas es el resultado de una comunidad que se ha mantenido, renovado y crecido. Este aniversario es una celebración de esta comunidad impulsada por su fundador Patricio Guzmán y una invitación a seguir imaginando juntos el porvenir del documental. Continuaremos con los homenajes a su figura y conmemoraremos también estas tres décadas, especialmente, en este complejo momento para la cultura porque creemos que el cine de lo real es una herramienta indispensable para pensar el presente, y construir memoria y futuro” comenta Martín Castillo, Director artístico del Festival.

En cuanto a la programación, FIDOCS 30 vuelve con sus tres competencias oficiales: la Competencia Nacional, que reúne a realizadores chilenos presentando estrenos; la Competencia Internacional, que incluye películas inéditas fuera del circuito comercial; y la Competencia Nacional de Cortos Emergentes, dedicada a impulsar nuevos talentos. También, como es tradición, el Jurado Joven dará el premio a la Mejor Ópera Prima. Y este año, en el marco de la conmemoración de sus tres décadas, se entregará por primera vez en el certamen el Premio Héctor Ríos, impulsado por la Asociación Chilena de Cinematografía, ACC, que destaca la mejor dirección de fotografía nacional.

Junto a estas secciones, este año FIDOCS presentará diferentes Focos, entre ellos uno dedicado a obras restauradas nacionales e internacionales y otros dedicados a trayectorias de cineastas contemporáneos. Mientras, en la sección Funciones especiales se estrenarán las últimas obras de directores consagrados como el ucraniano Sergei Loznitsa, el francés Bruno Dumont y el argentino Mariano Llinás.

El evento contará también con sus tradicionales actividades de encuentro, extensión y formación: FIDOCS Industria, que este año continúa con sus secciones Foro Nuevas Voces, Laboratorio de Circulación de Cortos y la competencia Docs in Progress FIDOCS + CONECTA; FIDOCS Expandido, espacio dedicado a la experimentación audiovisual; y Escuela FIDOCS, que reúne a más de 150 estudiantes de cine y comunicación de Chile en un espacio formativo con clases magistrales, talleres y encuentros interdisciplinarios con invitados internacionales y nacionales como Alan Berliner, Elena Pardo y Carmen Castillo.

La venta de abonos estará disponible hasta agotar stock en fidocs.cl.