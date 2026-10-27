Miniserie de ficción sobre pianista baleada por carabinero en dictadura gana Fondo CNTV 2026

Un total de 16 proyectos audiovisuales resultaron seleccionados en la versión N°33 del Fondo CNTV, que en esta oportunidad adjudicó más de cinco mil millones de pesos para financiar programas de calidad en televisión abierta.

Este año fueron financiadas dos series históricas, dos de ficción, dos de no ficción, dos de procedencia regional, tres de procedencia local de carácter comunitario, una en la línea para público preescolar de 3 a 6 años, dos proyectos infantiles para niños y niñas de 7 a 15 años y dos series en nuevas temporadas.

“El Fondo CNTV, que tiene un compromiso permanente con las audiencias de todo Chile, se ha consolidado como un pilar fundamental para proyectar la identidad y la memoria de nuestro país en la pantalla. Hoy celebramos a los realizadores y realizadoras que plasman con talento aquellas historias que nos unen, reflejando la diversidad y riqueza de nuestra sociedad”, señaló la presidenta del CNTV, Eliana Rozas.



“Paz”

Uno de los ganadores de la Línea 1 (Series Históricas o Documentales Históricos) es “Paz”, una miniserie de ficción histórica que sigue la historia de María Paz Santibáñez.

Santibañez era una joven estudiante de piano y activista contra la dictadura en el Santiago de 1987, quien tras ser impactada por un disparo policial en la cabeza, debe reconstruir su vida, su maternidad y su pasión musical con secuelas físicas irreversibles.

Posteriormente, la justicia militar condenó al sargento Orlando Sotomayor Zúñiga por cuasi delito de lesiones graves, aunque no estuvo en ningún momento encarcelado. Sólo debió firmar un libro de asistencia durante dos meses.

La serie, presentada por la productora Buen Puerto, cuenta con la dirección de Marcelo Ferrari y se adjudicó $462.897.712 del Fondo CNTV.

“Quiero felicitar a Marcelo Ferrari y a Buen Puerto producciones, este es un proyecto que Marcelo tiene hace muchos años. Por mi parte, deseo apoyarlo en todo lo que esté a mi alcance para que la serie que él producirá sea lo más fiel posible a mi historia”, comentó Santibañez a El Mostrador.

Proyectos adjudicados

Línea 1: Series Históricas o Documentales Históricos

“Mistral” es una miniserie de ficción histórica que recorre los momentos más decisivos en la vida de Gabriela Mistral, desde su infancia rural en el Valle del Elqui y sus inicios en la escritura, hasta convertirse en la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Cuenta con la dirección de Claudia Huaiquimilla y es presentada por la productora Misteria, fundada y liderada por Francisca Alegría y Fernanda Urrejola, creadoras y showrunners de la adaptación internacional de “La casa de los espíritus”. Se adjudicaron $594.268.149 del Fondo CNTV.

“Paz” es una miniserie de ficción histórica que sigue la historia de María Paz Santibáñez, una joven estudiante de piano y activista contra la dictadura en el Santiago de 1987, quien tras ser impactada por un disparo policial en la cabeza, debe reconstruir su vida, su maternidad y su pasión musical con secuelas físicas irreversibles. La serie, presentada por la productora Buen Puerto, cuenta con la dirección de Marcelo Ferrari y se adjudicó $462.897.712 del Fondo CNTV.

Línea 2: Ficción

“La esquina del mundo” es una serie de ficción ambientada a comienzos de los años noventa que sigue a la familia Romero y la amenaza que sufre su histórico minimarket de barrio ante la llegada de un gran hipermercado. La tensión estalla cuando Carlos, el hijo menor, descubre que el megaproyecto comercial está a cargo de la empresa donde él trabaja por lo que deberá elegir entre su carrera y su origen. Es dirigida por Boris Quercia, presentada por la productora Asesorías e Inversiones La Gatera Limitada y se adjudicó $599.208.568 del Fondo CNTV.

“Monsteraphy” es una serie de ficción centrada en Alicia Rogers, una psicóloga clínica que atiende a monstruos imposibilitados de adaptarse a la vida posmoderna. Al constatar el fracaso de la terapia tradicional, Alicia impulsa a sus pacientes a resolver sus dilemas desde su propia naturaleza, desatando una transformación radical que estabiliza a las criaturas pero desmorona la vida personal y el entorno de la terapeuta. La serie, dirigida por Cristóbal Arteaga Rozas y presentada por Viajeros Media Producciones, se adjudicó $599.572.060 del Fondo CNTV.

Línea 3: No Ficción

“Entre el cielo y la tierra” es una serie documental que explora la vida y el legado de Juan Pablo Mohr, quien pasó de ser un joven skater a convertirse en uno de los alpinistas más destacados del mundo antes de su trágica desaparición en la cumbre del K2 en el año 2021. A través de archivos inéditos y testimonios íntimos, la producción aborda la psicología del riesgo extremo, la tensión entre la vocación y los vínculos familiares, y su incansable labor por democratizar el acceso a la cordillera en Chile. La serie, presentada por la Fundación Cultural Juntos y dirigida por Valerie Shenkman, se adjudicó $291.389.725

“La horda invisible” es una serie documental de tres capítulos que reconstruye la ola de atentados explosivos que sacudió a Santiago entre 2017 y 2019. A través de investigación periodística, archivo mediático y testimonios directos desde la cárcel, la producción aborda cómo una amenaza percibida inicialmente como una red terrorista organizada terminó revelando la acción de Camilo Gajardo, un “lobo solitario” de vida aparentemente común. La serie plantea interrogantes sobre el miedo colectivo, la radicalización ideológica y la fragilidad de la convivencia democrática. El proyecto, dirigido por Bárbara Barrera y presentado por Servicios Audiovisuales Francisco Hervé Espejo, se adjudicó $238.180.228 del Fondo CNTV.

Línea 4: Programas de procedencia regional

“Patagonia: Laboratorio del Fin del Mundo” es una serie documental de la región de Valparaíso que propone explorar la región de Magallanes como un territorio privilegiado para la investigación científica global. A través del estudio de fenómenos únicos —como glaciares en avance, ecosistemas extremos o hallazgos paleontológicos—, la producción muestra cómo investigadoras e investigadores enfrentan la incertidumbre de un entorno impredecible. Dirigida por Álvaro Díaz y presentada por Trébol 3 Producciones Limitada, se adjudicó $237.604.000 del Fondo CNTV.

“El Gran Abuelo” es una serie documental centrada en el alerce milenario que ha atravesado miles de años y abre una ventana única para comprender la evolución del territorio y los desafíos ambientales del presente. A través del trabajo de científicos, guardaparques y comunidades locales, la serie combina ciencia, historia y naturaleza para reflexionar sobre la responsabilidad de proteger nuestro patrimonio natural.

Dirigida por Santiago Luis Serrano y presentada por la productora Audiovisual Mimbre Spa, que postula desde la región de Valparaíso. Se adjudicó $263.406.460.

Línea 5: Programas de procedencia local o local de carácter comunitario

“Voces Presentes” es una serie documental que visibiliza la labor de diversas organizaciones sociales y culturales de la Región de Aysén, mostrando cómo el trabajo colectivo sostiene estos espacios frente a la brecha geográfica y las exigencias del entorno. Dirigida por José Luis Sepúlveda y presentada por Cine Comunitario Producciones, se adjudicó $54.462.857 del Fondo CNTV.

“Pewma/Ver más allá” es una serie documental que explora el universo espiritual y simbólico del pueblo mapuche a través de los pewma, sus sueños significativos. A través del testimonio de distintos protagonistas, la producción aborda la tensión entre la cotidianeidad y la dimensión trascendente que guía, cura y advierte a las comunidades. Es presentada por Otroplano producciones, productora de la región de la Araucanía, el proyecto es dirigido por Guido Brevis Hidalgo y se adjudicó $53.930.397.

“Festejos del desierto” es una serie documental que aborda la fragilidad de las celebraciones tradicionales en el norte de Chile, amenazadas por los cambios en la vida comunitaria , el envejecimiento de quienes los sostienen y las transformaciones del territorio. La producción retrata las tensiones, sacrificios e incertidumbres que enfrentan las comunidades para sostener su identidad, memoria y devoción año tras año. Presentada por Warmi Audiovisual y dirigida por Marel Noely Coral se adjudicó $54.333.548.

Línea 6: Programas orientados al público infantil preescolar de 3 a 6 años

“Oso Filipo” es una serie animada preescolar de la Quinta Región, que sigue a un osito sensible y curioso mientras enfrenta los desafíos emocionales propios de la primera infancia. Ambientada en un entorno cotidiano, la producción aborda situaciones como el nacimiento de un hermano, el miedo a la oscuridad o la adaptación a nuevos espacios centrando el conflicto en el mundo interno de los personajes. Dirigida por Andrea Cordones y presentada por Hera Management Spa, la propuesta se adjudicó $342.665.677 del Fondo CNTV.

Línea 7: Programas orientados al público de 7 a 15 años

“Gigantes del Sur” es una serie documental que aborda los principales hallazgos paleontológicos de Sudamérica para reconstruir el mundo de los dinosaurios a partir de los fósiles conservados hasta hoy. Con un conductor en terreno recorriendo sitios de descubrimiento en Chile, Argentina y Brasil, la producción explora interrogantes sobre el gigantismo, los depredadores, los reptiles voladores, los ecosistemas marinos y la gran extinción. Dirigida por Fernando Garabedian y presentada por E-Voluciona Spa, la serie se adjudicó $366.038.004 del Fondo CNTV.

“Primos Pingüinos” es una comedia animada que relata la historia de Jairo, un carismático pingüino de las Islas Galápagos que llega por accidente a Bahía Polar, convirtiéndose en el primer forastero de esa comunidad antártica. La serie aborda la convivencia intercultural, la resiliencia y el cuidado del entorno. Presentada por Merkén Studios Limitada y dirigida por Hugo Marcelo García López, se adjudicó $393.967.068 del Fondo CNTV.

Línea 8: Nuevas temporadas de programas ya financiados por el Fondo

“Brillantes Mujeres que Iluminan” es una serie documental que registra el encuentro entre dos generaciones de mujeres unidas por la curiosidad y la vocación hacia las áreas STEM. Esta nueva temporada muestra cómo el traspaso de experiencias es una herramienta clave para derribar estereotipos y validar el derecho de las mujeres a ser parte de la ciencia y la tecnología. Dirigida por Héctor Alejandro Carrasco Peralta y presentada por Producciones Vectorial Films Limitada, se adjudicó $237.644.475

“Mi lugar en el mundo” presenta una segunda temporada que profundiza su propuesta documental centrada en el trabajo en terreno, el protagonismo de personas reales y la cobertura de diversas realidades sociales, económicas y culturales. La serie, al igual que su primera temporada, articula sus historias en torno a una interrogante central: cómo contribuir, desde el propio entorno, a mejorar el mundo en que vivimos. Dirigida por Paula Gómez y presentada por Mi Chica Producciones, se adjudicó $257.004.072