Viajes sin salir del hospital: realidad virtual acompaña a pacientes en el Hospital de Coquimbo

Recorrer virtualmente las calles de Venecia sin salir de su habitación fue parte de la experiencia que vivió Héctor Sarabia, paciente con más de un mes de hospitalización en la Unidad de Medicina del Hospital San Pablo de Coquimbo. Esto fue posible mediante el uso de lentes de realidad virtual, con los que pudo acceder a un entorno inmersivo en 3D que le permitió distraerse y salir de la rutina hospitalaria.

“Había tenido la experiencia de haber usado la realidad virtual, pero no en este momento donde necesitaba salir un poco del ambiente en que estoy. Así que fue bonita la experiencia, se sintió diferente, a pesar de que estoy con dolor, me sacó harto de la rutina”, comentó Héctor, quien fue uno de los primeros pacientes que disfrutó esta experiencia en el recinto porteño.

Esta iniciativa es impulsada por la Unidad de Medicina, en colaboración con la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Coquimbo y su Programa Red Local de Apoyo y Cuidados. Los dispositivos combinan imágenes tridimensionales, sonido y movimiento para transportar virtualmente a los pacientes hacia experiencias inmersivas, como paseos por ciudades y una visita al Museo de Realidad Virtual de Coquimbo, software propio trabajado en conjunto con la Universidad Católica del Norte.

En ese sentido, Carlos Gutiérrez, encargado del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados del Municipio de Coquimbo, explicó que “este proyecto busca avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas con un enfoque social y humano, poniendo la innovación al servicio de las personas y de sus necesidades. Más allá de la tecnología en sí misma, lo relevante es cómo logramos utilizarla para generar experiencias significativas en los pacientes que, por sus condiciones de salud, tienen menos oportunidades de acceder a espacios culturales y recreativos”.

Esta actividad se incorporó al Programa de Humanización de la Unidad de Medicina tras revisar las condiciones clínicas, sanitarias y de seguridad necesarias para su implementación. El uso de esta tecnología se realiza a través del acompañamiento de un terapeuta ocupacional, otorgando un nuevo significado al proceso de rehabilitación, además de prevenir complicaciones asociadas a hospitalizaciones prolongadas.

Esta iniciativa, totalmente inédita en hospitales de alta complejidad de la región, se encuentra en una etapa inicial y permitirá evaluar su continuidad desde el enfoque de una experiencia más bien lúdica que una con fines terapéuticos.