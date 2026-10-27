Orquesta Usach debuta en la Gran Sala Sinfónica con un concierto especial dedicado a Mozart

A poco más de un año de su inauguración en julio de 2025, la Gran Sala Sinfónica Nacional —parte del Complejo Universitario VM20 del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la Universidad de Chile, ubicada a pasos de Plaza Baquedano— se ha consolidado como un escenario referencial para la vida musical de la capital, convocando a orquestas e intérpretes nacionales e internacionales de gran nivel y ampliando cada vez más el alcance del público que disfruta de la música clásica en vivo.

Por eso, el debut de la Orquesta Usach el próximo 28 de octubre, a las 19:30 horas, en ese escenario marca un hito para el recorrido que han hecho sus 39 músicos, al llevar su trabajo desde el sector poniente hacia uno de los más neurálgicos de la ciudad, y con una acústica privilegiada de gran claridad.

“Es un acontecimiento muy feliz para la Orquesta presentarse ahí y me siento honrado de que sea yo quien pueda dirigirla por primera vez en este escenario”, dice el director invitado Nicolas Rauss, quien entre 2013 y 2021 estuvo a la cabeza de la agrupación, la que combina el trabajo en su sede, el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago, con presentaciones en iglesias y centros culturales de otras comunas.

Para este escenario la Orquesta Usach propone un programa que muestra tres facetas esenciales del genio de Wolfgang Amadeus Mozart: el teatro, la expresión lírica y la brillantez sinfónica.

Se trata de un repertorio que ya fue interpretado en julio pasado para el aniversario 177 de la Universidad de Santiago, en esa ocasión, bajo la batuta de la directora cubana Yeny Delgado: la obertura de Las bodas de Fígaro (1786), una de sus piezas de ópera más reconocidas, el Concierto para violín nº 3 en sol mayor, K. 216 (1775), y la Sinfonía nº 31 en re mayor, K. 297, conocida como “París” (1778). Las entradas ya están a la venta en Ticketplus.cl

“Abrir ahora nuestras puertas a la Orquesta Usach responde al compromiso de colaborar en la visibilización del trabajo que desarrollan otros elencos y fortalecer el rol de la Gran Sala Sinfónica como un punto de encuentro para la música de nuestro país”, dice por su parte Dominique Thomann, directora del CEAC.

Esta auspiciosa alianza e intercambio cultural entre dos universidades públicas con elencos musicales de gran trayectoria y que funcionan gracias al financiamiento del Estado, convive con la incertidumbre que atraviesa la institución de la U. de Chile, luego del anuncio que hizo el gobierno de retirar del Presupuesto 2027 los recursos que el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio destina a la Gran Sala Sinfónica y al Teatro Universidad de Chile.

“Esos recursos son los que han permitido que más de 100 mil personas hayan asistido gratuitamente a nuestras actividades este año y que sigamos recibiendo a orquestas de distintas regiones del país, entre otras muchas iniciativas”, señala Thomann. “La continuidad es clave porque la confianza del público se construye en el tiempo.

De un joven a un maduro Mozart

La primera parte del concierto de este miércoles 28 de octubre estará dedicada a la obertura de Las bodas de Fígaro (1786), fruto de su colaboración con Lorenzo Da Ponte, que destaca por su energía, ingenio y ritmo vertiginoso, anticipando las intrigas y el humor de una de sus óperas más célebres. Le sigue el Concierto para violín n.º 3 en sol mayor, K. 216, compuesto en 1775, cuando Mozart tenía 19 años, el que combina un diálogo entre el violín y la orquesta, alternando pasajes brillantes con momentos de profundo lirismo.

La solista será Ulyana Stsishankova, violinista bielorrusa con más de 20 años de trayectoria, que en 2013 se integró a la Orquesta Usach.

Finalmente, el cierre será con la Sinfonía n.º 31 en re mayor, K. 297, “París”, escrita en 1778 durante su estancia en la capital francesa. Concebida para conquistar al público parisino, destaca por su brillantez orquestal, sus contrastes y el protagonismo de los vientos que refleja la ambición del genio de Salzburgo en ampliar los horizontes de su sinfonía clásica.

“La especialidad de la Orquesta Usach es el repertorio clásico y a Mozart lo van a interpretar de una manera que otras orquestas no lo tocarían en Santiago”, dice Nicolas Rauss. “Particularmente de la Sinfonía n.° 31 vamos a hacer un movimiento lento alternativo, que Mozart reescribió después para darle más simpleza y lirismo a la pieza. Por ejemplo, hizo que todas las cuerdas tocaran la misma melodía, una rareza que vamos a mostrar, será algo especial”, adelanta el director.

La temporada 2026 de la Orquesta Usach cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El detalle de la programación se puede encontrar en extension.usach.cl/.

Miércoles 28 de octubre, a las 19:30 horas

Gran Sala Sinfónica Nacional

Av. Vicuña Mackenna 20, Providencia

Entradas a la venta en Ticketplus.cl

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