Flávio Bolsonaro queda bajo presión judicial tras derrota ante Lula: enfrenta dos investigaciones

La derrota presidencial de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva, por 52 % contra 48 % de los votos, dejó al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro ante un complejo escenario judicial. El senador enfrenta dos investigaciones por posibles delitos financieros y perderá su escaño en febrero de 2027, cuando comience la nueva legislatura brasileña.

Según informó la agencia EFE, Bolsonaro, de 45 años, quedará por primera vez desde 2003 fuera de un cargo público. Su salida del Senado implicará también la pérdida de la inmunidad parlamentaria, mientras avanzan las indagatorias que lo involucran.

El dirigente ultraderechista, quien tampoco reconoció su derrota electoral, había abandonado su carrera parlamentaria para competir por la Presidencia con el respaldo de su padre, condenado por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Los millonarios pagos para una película sobre Jair Bolsonaro

Una de las investigaciones, radicada en la Corte Suprema brasileña, apunta al financiamiento de Dark Horse, una película inspirada en la vida del exmandatario. La Policía encontró indicios de delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

El caso involucra al empresario Daniel Vorcaro, antiguo propietario del Banco Master, actualmente en prisión preventiva por un fraude financiero. Según los antecedentes policiales, Flávio Bolsonaro solicitó al banquero 134 millones de reales, equivalentes a unos 26 millones de dólares, para financiar la producción cinematográfica.

Las autoridades sostienen que Vorcaro desembolsó casi la mitad de esa cantidad. Sin embargo, los investigadores sospechan que los recursos terminaron en cuentas estadounidenses vinculadas a la familia Bolsonaro para su beneficio personal.

El senador ha defendido la legalidad de sus gestiones con el empresario y sostiene que la negociación se realizó conforme a derecho.

Una segunda causa vinculada a las apuestas deportivas

La otra investigación, revelada por los diarios brasileños O Estado de S.Paulo y O Globo, apunta a posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con el negocio de las apuestas deportivas.

En el centro de las pesquisas figura Willer Tomaz, abogado y cercano colaborador de Bolsonaro, señalado como operador de una estructura empresarial que registró movimientos financieros sospechosos.

De acuerdo con antecedentes policiales citados por la prensa brasileña, el excandidato presidencial habría tenido amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con Tomaz. Este último también es investigado por un escándalo de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados.

La derrota electoral tiene consecuencias directas para el futuro de ambas causas. Según explicó a EFE la académica de la Fundación Getúlio Vargas Luisa Ferreira, la llegada de Bolsonaro a la Presidencia habría impedido exigirle responsabilidad durante su mandato por hechos anteriores a su investidura.

Antiguas acusaciones y vínculos con milicias

El historial judicial del senador incluye una denuncia presentada por la Fiscalía en 2020 por organización criminal, malversación, lavado de dinero y apropiación indebida.

La investigación abordaba un supuesto mecanismo de contratación de funcionarios ficticios durante su período como diputado regional de Río de Janeiro, destinado a apropiarse de parte de sus remuneraciones.

Según la Fiscalía, los recursos habrían sido blanqueados mediante gastos personales, transacciones inmobiliarias en efectivo y una tienda de chocolates. No obstante, la denuncia fue archivada después de que se anularan pruebas del caso.

Las investigaciones también abordaron vínculos de personas de su entorno con milicias de Río de Janeiro, incluyendo familiares de Adriano da Nóbrega, integrante de estos grupos que murió en un operativo policial en 2020.

Pese a las distintas acusaciones e investigaciones que han marcado sus más de dos décadas de trayectoria política, ninguno de los casos contra Flávio Bolsonaro ha llegado a juicio.