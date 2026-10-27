Caso Guerra: formalizan a Hermosilla por soborno y exponen 15 hechos que involucran a Chadwick

El abogado Luis Hermosilla fue formalizado por delitos de soborno en el marco de la investigación por el intercambio de favores e información reservada con el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso 15 hechos respaldados por conversaciones de WhatsApp que también involucran en las indagatorias al exministro del Interior Andrés Chadwick, quien mantiene la calidad de imputado, pero todavía no ha sido formalizado.

La diligencia se desarrolló ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y corresponde a una nueva arista judicial que enfrenta Hermosilla, quien ya cumple arresto domiciliario nocturno por el denominado caso Audios.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Regional de Arica, que indaga gestiones realizadas entre 2016 y 2021 para intervenir en causas judiciales, acceder a antecedentes reservados y obtener beneficios mediante relaciones personales y políticas.

De acuerdo con la exposición del Ministerio Público, las conversaciones recuperadas darían cuenta de una estructura triangular entre Guerra, Hermosilla y Chadwick, cuyos intercambios habrían permitido realizar gestiones vinculadas con investigaciones de relevancia pública durante los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera.

Entre los antecedentes mencionados por la Fiscalía figuran el caso Penta, la causa relacionada con Santiago Valdés y las investigaciones penales derivadas del estallido social.

La tesis de los persecutores apunta a que los involucrados habrían desarrollado una dinámica de favores recíprocos, sin que necesariamente existieran pagos directos de dinero por cada gestión.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, explicó que la formalización de Hermosilla se concentra en los delitos de soborno y que la investigación dejó fuera de esta arista el componente patrimonial.

Según el persecutor, el mecanismo investigado consistía en solicitar y conceder gestiones que posteriormente podían generar nuevas obligaciones entre quienes participaban de los intercambios.

“Con esos favores generaron una suerte de cuenta de ahorro corruptiva para después cobrar a su vez con otros favores. Es una forma de corrupción que evidentemente es incluso peor que la que podría resultar de un simple pago económico”, afirmó Carrera.

La Fiscalía sostiene que esta modalidad habría permitido utilizar las relaciones entre el abogado, el exfiscal y el exministro para facilitar gestiones de interés particular, en circunstancias en que Guerra ejercía funciones en el Ministerio Público.

Uno de los episodios abordados durante la audiencia fue la posterior contratación de Manuel Guerra en la Universidad San Sebastián, hecho que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) vinculó con un cohecho subsecuente.

El abogado querellante del organismo, Rodrigo Álvarez, sostuvo que las conversaciones entre los involucrados dan cuenta de gestiones destinadas a facilitar la llegada del exfiscal a la institución universitaria.

“Conversan sobre la futura contratación y en un momento el señor Hermosilla le pregunta literalmente si es necesario empujar algo. El señor Guerra responde que no, que Andrés ya habló con ellos y al día siguiente aparece ya contratado y lo felicitan con un sueldo completamente desajustado a los parámetros”, detalló Álvarez.

Según la interpretación del CDE, estos antecedentes podrían constituir una contraprestación posterior a las gestiones investigadas, argumento que el organismo utilizó para fundamentar su solicitud de prisión preventiva contra Hermosilla.

Sin embargo, el Ministerio Público adoptó una postura distinta respecto de las medidas cautelares. La Fiscalía solicitó firma mensual y arraigo nacional para el abogado, considerando que actualmente se encuentra sujeto a arresto domiciliario nocturno por la investigación del caso Audios. La diferencia entre ambas solicitudes deberá ser resuelta por el tribunal una vez que concluya el debate de cautelares.

Otro de los puntos relevantes de la formalización fue la situación judicial de Andrés Chadwick, cuyo nombre aparece en las conversaciones presentadas por la Fiscalía y en las gestiones que se atribuyen a los involucrados.

El Ministerio Público reconoció que existen antecedentes indiciarios respecto del exministro del Interior, quien mantiene la calidad de imputado en la causa. No obstante, los persecutores precisaron que todavía no han adoptado una decisión sobre una eventual formalización en su contra.

De esta manera, aunque Chadwick aparece mencionado en la hipótesis investigativa y en los mensajes expuestos durante la audiencia, no enfrenta por ahora una imputación formal de cargos ante el tribunal en esta arista.

Al término de la jornada, el abogado evitó entregar mayores declaraciones sobre los antecedentes expuestos y se limitó a recordar que la audiencia todavía no había concluido.

La formalización continuará este martes, a partir de las 15:00 horas, cuando corresponda la exposición de la defensa de Hermosilla.