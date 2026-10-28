Invitan a espacios culturales a inscribir sus actividades para Noche de Museos

El próximo viernes 13 de noviembre, los museos y espacios culturales de Chile abrirán sus puertas en una celebración que invita a recorrer, descubrir y encontrarse con las historias que habitan el patrimonio nacional. Se trata de una nueva edición de Noche de Museos, cuya convocatoria a inscribir actividades se encuentra disponible en www.nochedemuseos.cl.

El llamado a sumarse a la actividad fue realizado este martes desde el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), donde el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, destacó la relevancia de esta convocatoria.

“Cada museo guarda una historia distinta y cada visita revela algo nuevo; es una noche para vivir nuestra cultura en familia o con amigos, disfrutando de una experiencia gratuita y abierta para todas las edades. Esperamos que así como el Día del Patrimonio se ha instalado como parte de los panoramas favoritos de la ciudadanía, este horario nocturno sea también un motivo para conocer y disfrutar de nuestros museos”, afirmó.

“Queremos que Noche de Museos sea mucho más que una visita cultural. Nuestra apuesta es que los museos sean el punto de partida de una experiencia que se extienda por la ciudad, donde las personas puedan recorrer sus barrios, disfrutar de la gastronomía, el comercio local y encontrarse en torno a la cultura. Para eso, la coordinación con los municipios y las instituciones de seguridad es fundamental, porque queremos que las familias puedan disfrutar de la noche con tranquilidad. La cultura también puede ser un motor de desarrollo económico y de recuperación de la vida nocturna en nuestras ciudades”, agregó el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda.

La instancia también contó con la presencia de la directora del Museo Histórico Nacional, y directores pertenecientes al Registro de Museos de Chile, tales como: Museo de la Educación Gabriela Mistral, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Museo del Sonido, Casa Museo Eduardo Frei Montalva y Museo de Carabineros.

Barrios culturales y museos se suman

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), uno de los principales referentes patrimoniales y artísticos del país, articula junto a su entorno en el Parque Forestal y el Barrio Lastarria uno de los circuitos culturales más vibrantes de la capital. Este emblemático espacio volverá a ser uno de los protagonistas de la presente edición, abriendo sus puertas con acceso gratuito y programación especial para el 13 de noviembre.

Sobre esta nueva versión de Noche de Museos, la directora (s) del espacio, María Soledad Castro, afirmó: “Para el Museo Nacional de Bellas Artes es un orgullo ser anfitriones de este hito. Recorrer nuestro histórico Palacio del Parque Forestal de noche e iluminado ofrece una manera completamente distinta de encontrarse con la colección de arte público más antigua del país. Invitamos a más museos y espacios culturales a sumarse a esta fiesta ciudadana, donde abrimos nuestras puertas en horario extendido para que las familias vivan el arte y el patrimonio desde una perspectiva única”.

Inscripciones abiertas

El proceso de adhesión para los espacios museales ya está en marcha, dando curso a una agenda cargada de hitos que movilizará a las instituciones a lo largo del territorio nacional.

El plazo para inscribir actividades se extiende hasta el martes 10 de noviembre.

Los espacios e instituciones interesadas pueden escribir sus dudas al correo nochedemuseos@patrimoniocultural.gob.cl.