DC se suma a ofensiva contra Rabat y confirma acusación constitucional por rebajas de condenas

La presión sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó un nuevo capítulo. La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) confirmó que avanzará junto a la oposición en una acusación constitucional contra el secretario de Estado, en medio de las revelaciones sobre rebajas de condenas a delincuentes sexuales y personas vinculadas al Tren de Aragua.

La decisión fue anunciada por el jefe de bancada DC, Jorge Díaz, quien aseguró que los nuevos antecedentes conocidos sobre los decretos firmados desde el Ministerio de Justicia entregan fundamentos suficientes para impulsar la ofensiva parlamentaria.

“En la medida que van pasando las horas y vamos conociendo nuevos antecedentes respecto de las decisiones que ha tomado el ministro de Justicia y el subsecretario (…) nos hemos dado cuenta que la gravedad de los hechos amerita que se avance en una acusación constitucional”, afirmó.

El parlamentario cuestionó que los beneficios hayan alcanzado no solo a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, sino también a personas vinculadas al Tren de Aragua, según los antecedentes que mencionó.

En ese contexto, apuntó directamente a los compromisos del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad y protección de la infancia.

“El Presidente se comprometió a combatir el crimen organizado, el presidente se comprometió a poner a la niñez primero y protegerla, y hoy día claramente existen las circunstancias y los méritos necesarios y suficientes para enfrentar una acusación constitucional en contra del ministro”, enfatizó.

Díaz recalcó que la decisión ya fue adoptada por los parlamentarios de su partido y que buscarán coordinarse con las demás bancadas opositoras para concretar la presentación del libelo.

“La bancada de diputados de la Democracia Cristiana ha tomado una decisión importante de avanzar junto con la oposición para que esto pueda prosperar”, confirmó.

Aunque todavía no existe una fecha anunciada para ingresar la acusación constitucional, el diputado adelantó que durante la sesión especial de este miércoles en la Cámara se dará a conocer el momento en que se pretende adoptar la medida.

La ofensiva también alcanza al subsecretario de Justicia, Luis Silva. El jefe de bancada DC sostuvo que ambos deben abandonar sus cargos y cuestionó su responsabilidad en las decisiones adoptadas por la cartera.

“El ministro Rabat y el subsecretario Silva no se pueden mantener en los cargos y, más aún, la infracción que han cometido y el error que han cometido debe también ser meritorio de una acusación constitucional”, señaló.

El anuncio se produce mientras Rabat enfrenta cuestionamientos por las 56 rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, controversia que también ha provocado llamados a su renuncia desde sectores del oficialismo.

Pese a ello, el Presidente Kast ha ratificado al ministro en su cargo, encargándole abordar las consecuencias de las resoluciones y las eventuales modificaciones al procedimiento vigente.