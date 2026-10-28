Accidente ferroviario en España deja al menos 50 muertos y más de 179 heridos

Un grave accidente entre dos trenes de alta velocidad (AVE) ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, en el centro de España, ha dejado al menos 50 muertos y más de 179 heridos, según informó el diario español El Español, que atribuyó las cifras a Protección Civil. El balance de víctimas sigue siendo provisional.

El siniestro se produjo alrededor de las 08:54 hora local (0754 GMT) entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con la región meridional de Andalucía. En el accidente se vieron implicados un tren AVE de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla y otro de la compañía Iryo que circulaba en el mismo sentido.

La Embajada de China en España confirmó que cuatro ciudadanos chinos viajaban a bordo de los trenes implicados en el accidente y que al menos uno de ellos sufrió heridas leves.

Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria española, informó de un “alcance entre dos trenes” y suspendió la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Dos vagones del tren de Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén, según fuentes de los servicios de emergencia y del Ministerio de Transportes.

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de emergencia, situación operativa 1, en la provincia de Toledo.

En la zona trabajan bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de municipios próximos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su consternación por el accidente y aseguró que se mantiene en contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, escribió Sánchez en la red social X, donde destacó que los servicios de emergencia trabajan sobre el terreno para atender a los afectados y garantizar su seguridad, en coordinación con las administraciones implicadas.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la evacuación y atención de los pasajeros, mientras el Ayuntamiento de Urda ha preparado instalaciones municipales para recibir a los afectados.

Las causas del accidente se desconocen por el momento. La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida mientras continúan las labores de rescate y se evalúan los daños en los trenes y en la infraestructura.