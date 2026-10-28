Flávio Bolsonaro huye de Brasil por Argentina en avión privado y crecen dudas sobre rol de Milei

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro abandonó Brasil durante la noche del martes junto con su familia, ingresó a Argentina escoltado por un vehículo policial y despegó en un avión privado desde Puerto Iguazú durante la madrugada de este miércoles. La operación se produjo mientras la justicia brasileña lo investiga por lavado de dinero y había dispuesto restricciones para impedir su salida del país.

Según informó el diario argentino Página/12, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a territorio argentino a las 22:50 del martes 27 de octubre, a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Argentina.

La familia abordó a las 23:30 una aeronave de la compañía Baires Fly y despegó a las 00:21 del miércoles con destino declarado a Guayaquil, Ecuador. El organismo migratorio aseguró que los cuatro pasajeros ingresaron con documentación válida y sin impedimentos legales registrados por las autoridades argentinas.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Las sospechas sobre el gobierno de Milei

La participación del gobierno del presidente Javier Milei quedó bajo cuestionamiento luego de que el empresario mexicano Simón Levy asegurara, en una entrevista con el canal A24, que el mandatario argentino conocía y había participado en la coordinación del operativo.

“El único enterado de esto es el presidente Milei. Él ha estado en parte de la coordinación de toda esta operación”, afirmó Levy.

La versión adquirió mayor relevancia cuando Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia argentina, celebró públicamente la salida de Bolsonaro. En una publicación en redes sociales, sostuvo que el excandidato estaba a salvo de la persecución que, a su juicio, ejercía el comunismo y que podría continuar su actividad política desde Estados Unidos.

Sin embargo, ni las declaraciones de Levy ni la publicación de Carreira constituyen por sí solas una confirmación oficial de que Milei haya coordinado personalmente el traslado.

Trump confirma visas para la familia Bolsonaro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se refirió al caso. Consultado sobre las visas otorgadas a la familia Bolsonaro, confirmó su aprobación y señaló que “son buena gente y las elecciones fueron terribles”.

Preguntado por el paradero del excandidato, respondió: “Escuché que estaba en Argentina”.

De acuerdo con Página/12, el avión habría utilizado Guayaquil como escala para reabastecerse de combustible antes de continuar hacia Estados Unidos. El medio también señaló que la aeronave evitó sobrevolar territorio brasileño.

La salida se produjo después de que la justicia brasileña ordenara retirar el pasaporte a Bolsonaro, tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El exsenador enfrenta investigaciones por lavado de dinero, aunque las causas aún no han derivado en una condena.

Otro antecedente que destaca el periódico argentino es que el avión pertenece al empresario Sergio Daniel Mastropietro, vinculado a una investigación judicial por maniobras financieras relacionadas con fondos del área de Discapacidad en Argentina.

El episodio abre interrogantes sobre el eventual papel de las autoridades argentinas en el traslado de un dirigente político que enfrentaba restricciones judiciales en Brasil. Hasta ahora, la información oficial acredita su ingreso y posterior salida de Argentina, pero no establece el alcance de la intervención del gobierno de Milei.