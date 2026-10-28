Publicidad
Flávio Bolsonaro huye de Brasil por Argentina en avión privado y crecen dudas sobre rol de Milei MUNDO Agencia EFE

Flávio Bolsonaro huye de Brasil por Argentina en avión privado y crecen dudas sobre rol de Milei

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador/Agencias

El excandidato presidencial brasileño cruzó la frontera escoltado por un vehículo policial argentino y despegó desde Puerto Iguazú rumbo a Ecuador. La Dirección de Migraciones confirmó el traslado, mientras surgen antecedentes sobre una eventual coordinación del gobierno de Javier Milei.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Flávio Bolsonaro abandonó Brasil junto con su familia y cruzó hacia Argentina escoltado por un vehículo policial. Migraciones confirmó que abordó un avión privado en Puerto Iguazú rumbo a Ecuador, en medio de investigaciones judiciales por lavado de dinero. Un empresario mexicano aseguró que Javier Milei participó en la coordinación del operativo, mientras un funcionario de la Presidencia argentina celebró la salida. Donald Trump confirmó visas para la familia Bolsonaro. No existe confirmación oficial de una coordinación personal de Milei.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro abandonó Brasil durante la noche del martes junto con su familia, ingresó a Argentina escoltado por un vehículo policial y despegó en un avión privado desde Puerto Iguazú durante la madrugada de este miércoles. La operación se produjo mientras la justicia brasileña lo investiga por lavado de dinero y había dispuesto restricciones para impedir su salida del país.

Según informó el diario argentino Página/12, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a territorio argentino a las 22:50 del martes 27 de octubre, a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Argentina.

La familia abordó a las 23:30 una aeronave de la compañía Baires Fly y despegó a las 00:21 del miércoles con destino declarado a Guayaquil, Ecuador. El organismo migratorio aseguró que los cuatro pasajeros ingresaron con documentación válida y sin impedimentos legales registrados por las autoridades argentinas.

Las sospechas sobre el gobierno de Milei

La participación del gobierno del presidente Javier Milei quedó bajo cuestionamiento luego de que el empresario mexicano Simón Levy asegurara, en una entrevista con el canal A24, que el mandatario argentino conocía y había participado en la coordinación del operativo.

“El único enterado de esto es el presidente Milei. Él ha estado en parte de la coordinación de toda esta operación”, afirmó Levy.

La versión adquirió mayor relevancia cuando Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia argentina, celebró públicamente la salida de Bolsonaro. En una publicación en redes sociales, sostuvo que el excandidato estaba a salvo de la persecución que, a su juicio, ejercía el comunismo y que podría continuar su actividad política desde Estados Unidos.

Sin embargo, ni las declaraciones de Levy ni la publicación de Carreira constituyen por sí solas una confirmación oficial de que Milei haya coordinado personalmente el traslado.

Trump confirma visas para la familia Bolsonaro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se refirió al caso. Consultado sobre las visas otorgadas a la familia Bolsonaro, confirmó su aprobación y señaló que “son buena gente y las elecciones fueron terribles”.

Preguntado por el paradero del excandidato, respondió: “Escuché que estaba en Argentina”.

De acuerdo con Página/12, el avión habría utilizado Guayaquil como escala para reabastecerse de combustible antes de continuar hacia Estados Unidos. El medio también señaló que la aeronave evitó sobrevolar territorio brasileño.

La salida se produjo después de que la justicia brasileña ordenara retirar el pasaporte a Bolsonaro, tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El exsenador enfrenta investigaciones por lavado de dinero, aunque las causas aún no han derivado en una condena.

Otro antecedente que destaca el periódico argentino es que el avión pertenece al empresario Sergio Daniel Mastropietro, vinculado a una investigación judicial por maniobras financieras relacionadas con fondos del área de Discapacidad en Argentina.

El episodio abre interrogantes sobre el eventual papel de las autoridades argentinas en el traslado de un dirigente político que enfrentaba restricciones judiciales en Brasil. Hasta ahora, la información oficial acredita su ingreso y posterior salida de Argentina, pero no establece el alcance de la intervención del gobierno de Milei.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad