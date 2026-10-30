Contraloría pide a Undurraga informar sobre sus declaraciones públicas, tras reclamo gremial

La Contraloría General de la República, a través de su División Jurídica, ofició al Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para que informe sobre una reclamación gremial, según un comunicado de ANFUCULTURA.

La queja fue presentada por la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (ANFUCULTURA), con el apoyo de la ANEF, respecto de declaraciones públicas que, a juicio del gremio, carecieron de respaldo técnico y desinformaron a la ciudadanía sobre el funcionamiento del Ministerio.

El Oficio N° OF203191/2026, fechado el 26 de octubre, remite al Ministro copia de la presentación de ANFUCULTURA (Ref. N° 160.319/26) y le solicita, conforme al artículo 9° de la Ley N° 10.336, informar “al tenor de lo expuesto” dentro de 10 días hábiles administrativos.

El oficio exige además que el informe sea preparado con intervención de la Asesoría Jurídica del Ministerio y que se acompañe todo antecedente necesario y relevante para resolver la presentación.

Fondo del reclamo

La presentación, ingresada el 3 de septiembre de 2026, pide a la Contraloría pronunciarse sobre si las declaraciones del ministro en Tolerancia Cero del 18 de mayo vulneraron los deberes de veracidad, corrección, fundamentación, moderación y mesura propios del principio de probidad administrativa.

Las materias reclamadas son cinco: atribuir a la toma de razón de la Contraloría los retrasos en el pago de convenios firmados entre febrero y marzo de 2026; afirmar que un requisito del instrumento de apoyo a ferias tradicionales fue configurado “mañosamente” para favorecer a “su propia gente”; difundir porcentajes de concentración de recursos por RUT como resultados de una auditoría que, a esa fecha, estaba en etapa preliminar; negar la existencia de información histórica de beneficiarios de los Fondos Cultura; y vincular la recurrencia de adjudicatarios con los comités evaluadores y la necesidad de “oxigenar” el sistema.

Para contrastar este último punto, el gremio elaboró un informe técnico con las nóminas oficiales de evaluadores, jurados y especialistas de Fondart Nacional 2021-2026. De 174 personas, el 79,3% participó en una o dos convocatorias y solo una estuvo en las seis.

La Contraloría no se ha pronunciado aún sobre el fondo. El oficio corresponde a la etapa en que el órgano contralor recaba la versión y los antecedentes del Ministerio antes de resolver.

Posición gremial

Para el Directorio Nacional de ANFUCULTURA, el oficio confirma que las afirmaciones de una autoridad sobre el funcionamiento de su propio servicio están sujetas a control.

Según el Directorio, la crítica política es legítima, pero que no corresponde presentar como hechos cifras preliminares, imputaciones de favorecimiento o responsabilidades de otros órganos sin el respaldo que la ley exige a toda autoridad. Esa exigencia cobra especial relevancia cuando se encuentra en pleno proceso de tramitación la Ley de Presupuestos 2027 y la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La asociación recordó que las declaraciones afectaron la confianza en los Fondos Cultura, en sus equipos evaluadores y en las funcionarias y funcionarios que los gestionan. En ese sentido, señaló que defender la función pública implica también defender el derecho de la ciudadanía a recibir información verificada sobre las instituciones que financia.

“ANFUCULTURA espera que el informe del Ministerio acredite la fuente y el sustento de cada afirmación. Si no lo hace, el gremio insistirá en lo solicitado a la Contraloría: una rectificación pública de alcance equivalente a la entrevista y medidas que eviten el uso de antecedentes preliminares para descalificar el trabajo institucional”, según el comunicado.

La segunda reclamación presentada junto a la ANEF, sobre al menos cinco procesos de reclutamiento y selección declarados desiertos o dejados sin efecto, sigue en tramitación.

El Mostrador consultó con el Ministerio de las Culturas, desde el cual se señaló que la entidad está en el plazo de responder lo solicitado.