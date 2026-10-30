Al Pan Pan: Rabat continúa bajo asedio pese a respaldo del Presidente

La noche del miércoles, la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio inició un paro indefinido en protesta por el alza de los combustibles, los cuatro pórticos con cobro TAG contemplados en la ampliación de la Ruta 78 y las “bajas tarifas de fletes” que, según denuncian, estarían pagando las navieras.

Al respecto, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, señaló que “éste es un problema entre privados, pero como Gobierno nos comprometimos a ayudar y a mediar para facilitar el diálogo”.

En tanto, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, advirtió que “esto puede ser el juego dominó (…). La gente del norte se está preparando para movilizarse si no hay una conversación. La gente del centro también, de la zona agrícola también. Y todos los otros puertos”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos sobre este tema con el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile y vicepresidente de Conapyme, Juan Araya.

Por otra parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, fue ratificado por el Gobierno en su cargo, en medio de cuestionamientos transversales tras conocerse beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores y a otros condenados, entre ellos homicidas y responsables de violaciones a los derechos humanos.

Según publicó La Segunda, en mayo el secretario de Estado se reunió con su equipo jurídico para analizar cómo proceder luego de haber rechazado rebajas de condenas y recibir fallos adversos. Aunque los profesionales le habrían advertido sobre las dificultades que implicaba modificar el criterio, Rabat decidió avanzar con la medida que hoy lo mantiene bajo fuertes cuestionamientos.

Analizamos este tema junto al abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso.