Música, danza y performance en Puerto de Ideas Valparaíso 2026

El Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2026 -realizado junto a Coopeuch, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la Universidad de Valparaíso- reunirá entre el 6 y el 8 de noviembre espectáculos en los que las ideas se expresan a través de la música, el movimiento, la imagen y la luz.

El tango de la memoria, Sinfonía de los mares, Ars Natura y Las voces del viento se suman a las más de 40 actividades del evento.

El océano, en imágenes y sinfonía

Durante más de quince años, el fotógrafo submarino Eduardo Sorensen ha recorrido la costa chilena y sus islas oceánicas, capturando la extraordinaria diversidad que existe bajo la superficie del mar.

En “Sinfonía de los mares: un viaje visual y sonoro”, una selección de esas imágenes se proyectará mientras la Orquesta Filarmónica Alimapu, dirigida por Danitza Villarroel, interpreta en vivo una obra compuesta especialmente por Jean Barahona.

Fotografía y música se encuentran para recorrer algunos de los ecosistemas marinos de Chile y revelar un mundo que permanece, en gran medida, fuera de nuestra mirada (viernes 6, 19:00 horas, Aula Magna UV, inscripciones gratuitas en la web).

La memoria, entre la ciencia y el tango

El neurocientífico argentino Rodrigo Quian Quiroga se aleja del formato tradicional de la divulgación científica en “El tango de la memoria”, un espectáculo para conversar sobre la memoria desde un lugar más artístico y emotivo.

Desde una mesa de café, irá entrelazando historias y episodios de la ciencia y la cultura, mientras la bailarina argentina Marcela Conti interpreta tango en escena, acompañada por el bandoneón de Rodolfo Jorquera.

Ciencia, literatura y danza se cruzan para explorar la memoria no solo como un proceso biológico, sino también como una experiencia profundamente humana (viernes 6, 20:00 horas, Centro de Extensión Duoc UC). Quian Quiroga volverá a la memoria el sábado en “La máquina del olvido”, una entrevista con Paula Escobar (sábado 7, 12:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso).

Naturaleza, luz y sonido

La compositora electrónica francesa Annabelle Playe y la iluminadora Rima Ben-Brahim presentarán “Ars Natura”, una performance audiovisual en la que naturaleza y arquitectura brutalista se enredan en un mundo falso, suspendido entre lo que fuimos y lo que seremos.

No quedan humanos ni animales en escena: solo una intérprete, que hace aparecer y desaparecer la imagen con el sonido.

Música, video y un espectáculo de luces invitan a contemplar y a reconectar con lo vivo, en una ciencia ficción tan bella como inquietante (sábado 7, 20:00 horas, Parque Cultural de Valparaíso).

El aire convertido en música

La directora de ópera Miryam Singer y el organista Christian Sundt ofrecerán “Las voces del viento: conferencia y concierto de órgano”.

A partir del mito de Atenea, que habría creado el aulós para imitar el lamento de las Gorgonas, y del ingenio de un ingeniero helenístico del siglo III a.C. capaz de sostener ese aliento sonoro en el tiempo, la sesión recorre uno de los descubrimientos más tempranos de la humanidad: producir sonidos expresivos con aire en movimiento.

El concierto reúne a siete compositores (domingo 8, 12:30 horas, Iglesia Anglicana San Pablo, entrada liberada).

El programa completo, inscripciones y venta de entradas están disponibles en festivales.puertodeideas.cl: entrada general $2.000 y gratuita para estudiantes con acreditación TNE.

Todos los detalles del festival, inscripciones y venta de entradas se encuentran disponibles en festivales.puertodeideas.cl.