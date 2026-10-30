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Renuncia delegado presidencial del Biobío tras denuncia de su esposa por violencia intrafamiliar PAÍS Archivo

Renuncia delegado presidencial del Biobío tras denuncia de su esposa por violencia intrafamiliar

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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Julio Anativia dejó el cargo para concentrarse en su defensa y negó las acusaciones, asegurando ser víctima de amenazas y extorsiones. El Presidente Kast aceptó su renuncia y designó como subrogante a Juan Pablo Mellado, hasta ahora delegado provincial del Biobío.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, renunció tras una denuncia de su esposa por violencia intrafamiliar y amenazas. El exdelegado rechazó las acusaciones y aseguró ser víctima de extorsiones y agresiones. Kast aceptó su salida y Juan Pablo Mellado asumirá como subrogante. La controversia también provocó la renuncia de Anativia a Renovación Nacional y abrió un conflicto político en la región.
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El delegado presidencial de la Región del Biobío, Julio Anativia, presentó este viernes su renuncia al cargo, en medio de la controversia generada por una denuncia de su esposa por violencia intrafamiliar y amenazas.

Según informó Radio Bío Bío, la ahora exautoridad regional decidió dejar sus funciones para concentrarse en su defensa frente a las acusaciones formuladas por su cónyuge, Javiera Aroca.

Anativia ha rechazado los hechos denunciados y sostiene que, por el contrario, ha sido víctima de extorsiones, amenazas y agresiones.

La salida fue confirmada por el Gobierno mediante un comunicado, en el que informó que el Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia presentada durante la mañana.

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“El Gobierno agradece a Julio Anativia su contribución y el compromiso con que sirvió a la región del Bío Bío y a sus habitantes durante el ejercicio de sus funciones, y le desea éxito en los desafíos que emprenda”, señaló el Ejecutivo.

La Delegación Presidencial Regional quedará a cargo, en calidad de subrogante, de Juan Pablo Mellado, quien hasta ahora se desempeñaba como delegado presidencial provincial del Biobío.

La renuncia se produce después de varios días de controversia política en la región, que también derivaron en la salida de Anativia de Renovación Nacional (RN), partido en el que militó durante años.

Al anunciar su decisión de abandonar la colectividad, el exdelegado cuestionó duramente a la dirigencia regional.

“En política hay límites que no se deben traspasar, y lo ocurrido durante estos últimos días ha sobrepasado esos límites por el presidente de facto de RN Biobío. Siempre he creído que la verdad termina imponiéndose por sobre la mentira y la falsedad”, escribió en sus redes sociales.

El conflicto también tuvo repercusiones durante el Congreso de las Regiones 2026, realizado en Concepción y que contó con la participación del Presidente Kast.

En medio de la actividad, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, protagonizó un incidente al gritar: “¡Los corruptos van a caer!”.

Posteriormente, el jefe comunal explicó que su intervención estaba relacionada con la polémica que involucra a Anativia y con lo que considera una operación política en la región.

La controversia también alcanzó a la concejala de Talcahuano y vicepresidenta del Partido Cristiano, Elena Retamal, luego de que la esposa del exdelegado afirmara que la autoridad comunal estaría embarazada de Anativia. Se trata de una afirmación de la denunciante que no aparece acreditada en los antecedentes disponibles.

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