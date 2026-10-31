Divino se une a Bayron Fire para estrenar “Ya Estoy Llegando” una colaboración multigeneracional

Una de las voces emblemáticas de la época dorada del reggaetón, Divino reimagina su éxito del 2004, Ya Estoy Llegando, con una nueva versión junto al destacado artista chileno Bayron Fire.

Esta colaboración ahora se convierte en un nuevo puente entre las generaciones del reggaetón, y rinde homenaje al legado del género. La canción además cuenta con la participación de Glou, la icónica voz femenina que se escucha en clásicos del reggaetón como “Gasolina”, de Daddy Yankee.

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“Bayron Fire está haciendo un trabajo increíble en Chile y su participación le aporta una frescura brutal al tema sin perder su esencia clásica”, sostiene Divino.

Bajo la producción de Boy Wonder CF, productor multiplatino, y Mati Bomba, reconocido productor chileno, el tema es el tercer adelanto de Chosen Few Chile, un álbum que reúne a exponentes de la escena urbana chilena y que también incluirá un documental. El álbum se estrenará a nivel mundial a principios del 2027.

El videoclip de Ya Estoy Llegando fue rodado en Santiago y recrea una carrera de autos cargada de adrenalina, con una estética que evoca la energía de Rápido y Furioso. Entre la velocidad, la intensidad de las escenas y la atmósfera urbana, la producción acompaña el ritmo del tema con una propuesta visual dinámica y cinematográfica.

El video también cuenta con la participación de Roxana Hernández y Lucía Jiménez, exintegrantes del programa Perla, de Canal 13.

Como parte del lanzamiento, Divino se encuentra en Chile para ofrecer un show en Arica y cumplir una agenda de promoción en medios, donde compartirá detalles sobre esta nueva versión y adelantará sus próximos proyectos.

Bayron Fire, por su parte, continúa expandiendo su carrera internacional con colaboraciones junto al artista dominicano Omega y Mati Bomba. Actualmente, trabaja en nuevos proyectos con diversos exponentes de la escena urbana, entre ellos Jordan 23. Además, el próximo 31 de octubre se presentará en Expo Quillota, en un show que será transmitido por televisión abierta.

Por su parte, Mati Bomba destaca: “Divino viene de un público más adulto, mientras que Bayron conquista a las nuevas generaciones, generando ese choque cultural entre padres e hijos. La trayectoria de Divino y este clásico representan una oportunidad para acercar a nuevos públicos al reggaetón de la vieja escuela.”

“Chosen Few Chile”: el proyecto y documental detrás del lanzamiento

Chosen Few Chile comenzó a presentarse al público en febrero del 2026 con el lanzamiento de Texteando, de Boy Wonder CF y FloyyMenor. El álbum reúne a figuras de la música urbana chilena, entre ellas Julianno Sosa, Polimá WestCoast y Galee Galee, y forma parte de un proyecto que también contempla un documental.

Detrás de la iniciativa está Manuel Alejandro Ruiz, conocido como Boy Wonder CF, productor, cineasta, empresario y CEO de Chosen Few. Desde Nueva York, ha contribuido a la expansión internacional del reggaetón y a conectar a sus exponentes fundacionales con las nuevas generaciones.

Chosen Few Emerald Entertainment Inc. es una compañía independiente que integra sello discográfico, distribución, manejo de artistas y publishing. Su catálogo cuenta con más de nueve álbumes recopilatorios y más de 40 éxitos en las listas de Billboard Latin.