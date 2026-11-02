Con más de 60 ponencias parte III Encuentro Nacional de los Patrimonios en Iquique

Entre el 3 y el 5 de noviembre se realiza en Iquique el III Encuentro Nacional de los Patrimonios, donde participarán expositores, investigadores y académicos de todo Chile, apuntando a poner en valor el trabajo patrimonial que impulsan las universidades regionales, a través de experiencias compartidas, diálogo, desafíos comunes y miradas pertinentes e innovadoras desde los territorios.

Con más de 60 ponencias, este nuevo encuentro nacional, organizado por la Comisión de Patrimonio de la Agrupación de Universidades Regionales, en colaboración con la U. de Tarapacá, sede Iquique, estará enfocado principalmente en la problemática del habitar los espacios patrimoniales, los llamados “otros patrimonios, como son los cielos oscuros, el océano como agente patrimonial, y el patrimonio industrial y cultural de Chile según la UNESCO.

“El patrimonio no es solamente una herencia del pasado. Es también una decisión que tomamos en el presente sobre qué memorias, qué historias y qué formas de vida queremos preservar para el futuro. Pero no basta con conservar el patrimonio. También debemos preguntarnos quién tiene el poder de decidir qué merece ser conservado, qué memorias se reconocen y cuáles permanecen invisibilizadas. Porque el patrimonio nunca es neutral. Es un espacio donde se disputan sentidos, identidades y formas de comprender nuestra historia. Por eso, hablar de patrimonio es también hablar de democracia y del derecho de las comunidades a participar en la construcción de su propia memoria”, afirmó Clemencia González Tugas, coordinadora de la Red de Patrimonio de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y académica de la Universidad de O’Higgins (UOH).

La académica agregó que “desde las universidades regionales tenemos una responsabilidad pública: contribuir a que el patrimonio no se defina únicamente desde los centros de poder, sino también desde los territorios, sus experiencias y sus comunidades. Ese es el sentido del III Encuentro Nacional de los Patrimonios, que realizaremos en Iquique del 3 al 5 de noviembre: abrir un espacio de reflexión y debate sobre el patrimonio industrial y cultural de Chile desde una perspectiva regional. Porque defender nuestros patrimonios no significa solamente proteger el pasado. Significa también ampliar las voces que participan en la construcción de nuestro futuro”.

Por su parte el académico de la Universidad de Tarapacá, Sergio González, Premio Nacional de Historia 2014, afirmó que “va a ser un encuentro extraordinariamente interesante, donde se va a poder reconocer el patrimonio desde diversos puntos de vista, y también se va a poder conocer la productividad intelectual actual respecto a este tema”.

Programa

El programa contempla en su primer día de realización un diálogo con autoridades titulado “Patrimonio Industrial y Cultural: Desafíos para los territorios, que contará con la participación de José Miguel Carvajal, gobernador de Tarapacá; Jenniffer Peralta Montecinos, rectora de la UTA; Alberto Martínez, rector de la Universidad Arturo Prat (UNAP), entre otros.

Asimismo, considera el desarrollo de 12 mesas, que responden a los ejes temáticos contenidos en las bases de esta actividad y a temas patrimoniales propios de la zona norte. Entre los temas a abordar destacan el patrimonio industrial, minero y portuario; las artes, creación contemporánea y activación del patrimonio cultural; género y memorias; el desierto y las formas de habitar un territorio; interculturalidad y pueblos originarios; transformación digital; patrimonio astronómico y ambiental, entre otros.

“Poder llevar al centro de la conversación el tema patrimonial, en una ciudad tan emblemática como Iquique, conociendo proyectos innovadores y pertinentes que tienen el sello regional, es una gran oportunidad que nos brinda este III Encuentro Nacional de los Patrimonios, el que esperamos recoja el éxito de los encuentros anteriores para dejar de manifiesto nuevamente que las universidades regionales tienen un compromiso indeleble por el resguardo y formación en patrimonio desde la excelencia”, precisó José Abalos, director Ejecutivo de la AUR.

Charlas magistrales

Dos charlas magistrales sumará este evento, las que se llevarán a cabo en el Auditorio de la Sede La Tirana de la Universidad de Tarapacá en Iquique. La primera de ellas programada para el 03 de noviembre a partir de las 18:00 horas, estará a cargo de Lautaro Ñúnez Atencio, destacado arqueólogo chileno, Premio Nacional de Historia 2002 y profesional del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UCN, quien abordará el tema “El patrimonio cultural de las regiones y la búsqueda de autonomías descentralizadas: el caso tarapaqueño”.

En tanto, una segunda charla llevará por nombre “El patrimonio en disputa: una cuestión política” y será dictada el miércoles 04 de noviembre a las 18.00 horas por Javier Agüero Águila, conocido sociólogo, doctor en filosofía por la Universidad París 8 Vincennes/Saint-Denis, magíster en Filosofía de la Universidad de Chile y académico de la Universidad de Los Lagos.

Actividad cultural

Con la finalidad de conocer la riqueza patrimonial y el valor arquitectónico y cultural que alberga el Teatro Municipal de Iquique, este encuentro considera en su día final un recorrido guiado por este importante inmueble.

La visita culmina con la participación de Rosabetty Muñoz S., destacada poeta chilena, quien deleitará a los participantes con una muestra de su arte.

Rosabetty Muñoz resultó ganadora del Premio Nacional AUR 2026 en su categoría Arte, Cultura y Patrimonio.

Mesa de presentación de libros

Programada para el segundo día del encuentro y teniendo como locación a la Sala de Arte Collahuasi, la mesa de presentación de libros reunirá cinco obras destacadas: “Historias de las Arqueologías en Chile”, expositor: Benjamín Ballester; “Resiliencia en Piedra. 20 años del Terremoto de 2005 y la recuperación de las Iglesias Andinas de Tarapacá”, expositores: Alexis Gajardo y Alberto Díaz Araya; “Bajo el Cielo Negro: Una Novela de Acción”, expositor: Bernardo Arriaza Torres; “El Tintero Prodigioso de Don Roberto. Vida, obra y legado bibliográfico de Roberto Hernández Cornejo”, expositor: Daniel Meza Hernández; “Nitrópolis, Microhistoria de Iquique en la época de Balmaceda y North (1879-1891)”, expositor: Damir Galaz-Mandakovic y “Conversaciones con Thiers: Travesías de vida y obra en un taller austral”, expositores Jorge Yaitul, Sergio Trabucco y Cristian Soto.

Esta mesa será moderada por Sergio González M., destacado historiador, Premio Nacional de Historia 2014 y académico de la UTA.

Entre las universidades regionales que estarán presentes en este III Encuentro Nacional de los Patrimonios con sus proyectos e iniciativas patrimoniales destacan la UNAP, UTA, UACh, ULS, ULagos, UCN, UCM, UdeC, UFRO, Uaysen, UPLA, UMAG, UDA, UBB, PUCV, entre otras.

El equipo coordinador del III Encuentro Nacional de los Patrimonios de las Universidades Regionales está integrado por Clemencia González, U. de O’Higgins; Sergio González, U. de Tarapacá; Sergio Trabucco, U. de Los Lagos; Adrián González, U. de Magallanes; Rodrigo Herrera, U. de Concepción, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de la AUR.