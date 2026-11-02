Clásico Universitario: informe reveló los detalles del cruce entre árbitro y Fernando Gago

El clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica no terminó con el pitazo final. El árbitro del encuentro, Diego Flores, dejó constancia en su informe de los incidentes protagonizados por el entrenador azul, Fernando Gago, quien fue expulsado tras acercarse a reclamarle por sus decisiones durante el compromiso.

En el documento, el juez explicó que la tarjeta roja al técnico argentino se produjo una vez finalizado el partido, cuando este ingresó al terreno de juego para cuestionar reiteradamente las determinaciones arbitrales.

“Una vez finalizado el partido ingresa al terreno de juego y se dirigió hacia mi persona para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro”, consignó Flores.

Sin embargo, el informe también describió un episodio posterior que involucró un acercamiento entre ambos. Según el árbitro, Gago reaccionó de manera desafiante e intimidante, reduciendo la distancia entre los dos hasta quedar prácticamente frente a frente.

“El Sr. Fernando Gago reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona, reduciendo completamente la distancia entre ambos y posicionando su rostro frente al mío, llegando prácticamente a hacer contacto frente con frente, mientras continuaba reclamándome”, detalló.

El relato de Diego Flores no terminó con el enfrentamiento entre ambos. En su informe, el árbitro también señaló que el entrenador de Universidad de Chile se dirigió posteriormente hacia uno de sus asistentes para continuar con sus reclamos.

“Se alejó de mi posición y se dirigió hacia uno de mis asistentes, continuando con sus reclamos. Posteriormente regresó nuevamente hacia mi posición para continuar reclamándome, manteniendo su actitud confrontacional, hasta que finalmente se alejó del lugar”, indicó el árbitro.

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El episodio ocurrió tras la derrota de Universidad de Chile por 1-0 frente a Universidad Católica en el Claro Arena. El conjunto cruzado, dirigido por Daniel Garnero, se quedó con el triunfo gracias a la anotación de Clemente Montes.

Con este resultado, los azules quedaron a solo dos puntos de Universidad Católica en la disputa por el segundo lugar de la Liga de Primera, en un clásico que también tuvo repercusiones después del término del encuentro.