Congreso Futuro anuncia nueva versión en Estación Mapocho enfocada en “El Desafío de Ser Humanos”

¿Qué significa ser humanos en un mundo donde la inteligencia artificial puede aprender, crear y tomar decisiones? Esta es una de las preguntas que inspirarán Congreso Futuro 2027, que se realizará entre el 11 y el 16 de enero, por primera vez en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Bajo el lema “El Desafío de Ser Humanos”, la decimosexta edición del encuentro, organizado por el Senado de Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados y la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), invitará a reflexionar de la mano de cientos de speakers nacionales e internacionales sobre el lugar que queremos ocupar como humanidad frente a los avances de la ciencia y la tecnología.

El desarrollo de la inteligencia artificial abre oportunidades extraordinarias para mejorar nuestra calidad de vida, pero también plantea desafíos que atraviesan nuestra forma de vivir, relacionarnos y organizarnos como sociedad, e incluso la esencia de lo que significa ser humanos. Frente a esta transformación, Congreso Futuro invita a reflexionar sobre aquello que nos define como personas y cómo orientar el avance tecnológico para que esté al servicio de la humanidad, preservando nuestra capacidad de pensar críticamente, crear, establecer vínculos y decidir el rumbo de nuestro futuro.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, destacó que “Congreso Futuro demuestra que el conocimiento no puede ser un privilegio de unos pocos, sino una oportunidad para todos. Como Senado, tenemos la responsabilidad de impulsar espacios que acerquen la ciencia a las personas, promuevan el pensamiento crítico y permitan que las grandes transformaciones se discutan con una mirada amplia, transversal y pensando en el futuro de Chile”. Agregó que “el progreso científico tiene que estar al servicio de las personas, de su dignidad, su libertad y su capacidad de decidir”.

Entre los primeros invitados internacionales confirmados destacan Nathalie Cabrol, astrobióloga francesa y directora del Centro Carl Sagan del Instituto SETI, que investiga la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra; y Xu Xing, paleontólogo chino que ha participado en el descubrimiento de más de 80 especies de dinosaurios y cuyos hallazgos han sido fundamentales para comprender el origen de las aves.

También llegará Mei Rui, pianista e investigadora del MD Anderson Cancer Center de Estados Unidos, que combina ciencia y música para estudiar sus efectos en el cerebro, el estrés, el dolor y la recuperación de pacientes.

Una nueva sede para una experiencia renovada

Una de las principales novedades de esta edición será el traslado a Estación Mapocho, que durante seis días recibirá conferencias, conversaciones, experiencias y actividades de divulgación científica, tecnológica y cultural, todas gratuitas y abiertas a la ciudadanía. El cambio de sede busca ampliar la participación del público y ofrecer nuevos espacios de encuentro e interacción con el conocimiento.

Además, tal como en años anteriores, se realizarán versiones del evento en cada una de las regiones del país.

“Queremos invitar a toda la ciudadanía a ser parte de Congreso Futuro, que en esta edición nos plantea un gran desafío: el desafío de ser humanos. Vamos a reunir a algunos de los mejores exponentes del mundo para conversar sobre el futuro, sobre lo que viene y sobre los grandes cambios que marcarán la vida de las personas, de las familias y de nuestro país”, destacó Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.

Con más de quince años de trayectoria, Congreso Futuro se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la comunidad científica, la academia, las instituciones y la ciudadanía. En su edición 2026 convocó a más de 65 mil asistentes a nivel nacional, superó las 300 mil personas de audiencia en sus transmisiones.

“Chile ha creado algo extraordinario: un modelo único en el mundo, que ya ha sido exportado a otros países y que demuestra nuestra capacidad de generar conocimiento y nuevas formas de enfrentar los desafíos del futuro. Queremos ser una antena del futuro, capaz de transformar ese conocimiento en propuestas concretas para Chile, con una visión de largo plazo, basada en evidencia y construida con la participación de todos los sectores de la sociedad”, señaló Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro.

Congreso Futuro se vive durante todo el año

A través de Ruta Futuro, Congreso Futuro desarrolla una programación de actividades durante todo el año para acercar la ciencia y el conocimiento a distintas generaciones y territorios. En noviembre, esta iniciativa continuará con dos encuentros gratuitos.

El primero será Futuristas 2026: Chile es tu Futuro, el jueves 12 de noviembre en el Museo Interactivo Mirador (MIM). Una jornada dirigida a niñas y niños que, a través de experiencias interactivas, juegos y actividades científicas, podrán descubrir la riqueza natural de Chile, desde el desierto y los cielos del norte hasta los bosques, el océano y la Antártica.

Luego, el martes 24 de noviembre, el Teatro Municipal de Las Condes recibirá una nueva edición de Congreso Futuro Nueva Longevidad: Más años para ser humanos, un encuentro que abordará cómo vivir más y mejor, con conversaciones sobre salud, bienestar, prevención, vínculos sociales y calidad de vida en una sociedad cada vez más longeva.

Ambas actividades son gratuitas y abiertas al público, y las inscripciones ya se encuentran disponibles en www.congresofuturo.cl. En ese mismo sitio se darán a conocer próximamente más detalles sobre Congreso Futuro 2027 en enero, incluyendo su programación, invitados y modalidades de participación.