Colo Colo finalmente terminará su partido ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile

Colo Colo se batirá este lunes 2 de noviembre a las 19:00 horas ante Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Los 45 minutos quedaron pendientes tras la incesante lluvia que afectó Santiago en octubre pasado. El estado de la cancha del Estadio Monumental fue de absoluta inundación, lo que llevó a suspender el encuentro.

La ventaja en la ida era para los albos, que ganaron por 0-1 en Chinquihue. Luego, en los 45 minutos que sí se alcanzaron a jugar, también ganaban por 1-0, con gol de Javier Correa.

El ganador de la serie se enfrentará a O’Higgins de Rancagua, que dejó en el camino a Deportes Concepción. La fecha de este duelo es, tentativamente, durante noviembre.

Por el otro lado del tablero, falta definir las series de cuartos entre Coquimbo Unido y Unión La Calera, y entre la Universidad de Chile y Deportes Antofagasta.