El Foro de las Artes en Satélite 218: crear una vitrina para la nueva generación de artistas

Seba Calfuqueo adelantó su vuelo desde España, donde inauguró su primera muestra individual en el Museo Thyssen en Madrid. Ese mismo día, llegó a Providencia donde funciona Satélite 218, su prioridad inmediata estaba en el proyecto que, además de la creación de obras, lidera.

Allí la esperaba Maríairis Flores, curadora y cofundadora de la iniciativa, junto a un equipo de gestión que completan Kira Piris. Juntas han levantado Espacio 218, un proyecto autogestionado fundado y activo desde 2022 que hoy se ramifica en dos sedes: la de Plaza de Armas, volcada a proyectos de largo aliento e investigación experimental, y Satélite 218, y que en 2026 adoptó la misión de abrir una vitrina directa hacia la venta de obras y el coleccionismo.

La apresurada llegada de Calfuqueo a Chile fue para la inauguración de la muestra que realizó en conjunto el Foro de las Artes en Satélite 218. La exposición colectiva reúne obras de 16 artistas visuales formados en la Universidad de Chile: Abril Carreño Carvajal, Benjamin Felipe Espinoza Godoy, Carla Kächele, Constanza Caba Goldschmidt, Cristóbal Banda Garcés, Cristóbal Ignacio Andrade Avilés, Emma Klener Vidaurrazaga, Fabián Narváez Reyes, Hugo García Estrada, Indira Castro, Javiera Lupayante Araya, Micelio de la Torre, Oliver Robles Arqueros, Pedro Juan González Valenzuela, Sergio Aravena y Tamara Lamilla.

“Acabo de llegar hoy día mismo, adelanté mi vuelo para acompañar también este proceso, porque para mí es importante que los artistas jóvenes tengan las mismas oportunidades que yo tuve como artista de poder salir, de hacer vínculos, de vender mi obra”, explicó Calfuqueo entre aplausos y saludos a los expositores.

Pese a que la convocatoria no impuso un eje temático previo, la reunión física de las piezas en sala fue tejiendo diálogos espontáneos sobre el cuerpo, la memoria, la tecnología y el paisaje cotidiano.

La artista Carla Kächele participa en la exposición con dos creaciones: la pintura de gran formato Forever 18 y la escultura cerámica Sobras. En su pintura, Kächele desafía los cánones estéticos dominantes al retratar un cuerpo femenino anciano, casi desnudo y cubierto de tatuajes.

“Me gusta también visibilizar los cuerpos no hegemónicos en sí, y por eso trabajé con este cuerpo que esta envejecido de una mujer que está casi desnuda, es algo que no se ve, que está oculto, que está mal visto”, explicó la expositora.

Por su parte, en Sobras, donde esculpió en cerámica carnes descompuestas, frutillas marchitas y moscas, buscó transformar la frustración doméstica del desperdicio en un canto a la regeneración biológica: “Lo que para mí es algo malo, es una tristeza y un gasto, genera vida. Me gusta darle esa vuelta para ver las cosas desde otra manera y no siempre desde nosotros”.

La pintora Tamara Lamilla exhibe dos telas que dan cuenta de dos años de investigación plástica: Película (2023) y Cuerpos (2025). Mientras que la primera nació influenciada por la estética opresiva de la película distópica Brazil, la segunda profundiza en el uso de brochas anchas y en la ambigüedad de las formas del cuerpo.

“Esta pintura es el cruce entre que estaba muy figurativa para pintar y empecé a abstraer la mancha”, recordó Lamilla. Respecto a Cuerpos dijo que “Me gusta mucho eso de que se reconozca algo, pero a la vez haya un poco de confusión, porque siento que abre el imaginario”.

En el caso de Oliver Robles Arqueros, el artista presentó la instalación medial Axis Mundi, una estructura compuesta por un trozo de un tronco, una pequeña pantalla de televisor y un microcomputador. La pieza proyecta en tiempo real datos orbitales obtenidos a través de la plataforma Steam, visibilizando la constelación de satélites y chatarra que orbita el planeta.

“Es para un poco dar a concientizar y dar a entender también como esta nueva capa que está pasando; no son estrellas, son satélites, basura espacial”, sostuvo Oliver sobre su propuesta.

Frente a su proceso técnico en el último año de carrera, destacó el empleo de recursos electrónicos: “Me gusta trabajar con circuitos, programación, que sea un lenguaje un poco fuera del arte visual convencional, pero siento que igual es importante porque realmente esto es lo que está pasando, son los nuevos lenguajes”.

Desmitificar el mercado del arte

La propuesta curatorial de Satélite 218 surge en un momento complejo para el ecosistema cultural, marcado por la preocupación ante las rebajas y restricciones en los fondos públicos concursables. Para las directoras del espacio, habilitar canales comerciales formales no desvirtúa la obra, sino que dignifica materialmente al creador.

La curadora Maríairis Flores enfatizó que el mercado debe entenderse como una dimensión legítima de supervivencia laboral.

“El mercado es como una opción más dentro de esas posibilidades de hacerse la vida. Al final es un modo de trabajar porque el producir la obra, el traerla, el montarla, todo eso es trabajo. Y ese trabajo se retribuye una vez que la obra se vende”, argumentó Flores. Asimismo,”Que alguien compre tu obra significa que le parece algo tan valioso que quiere verlo siempre”.

En la misma línea, Seba Calfuqueo recalcó la urgencia de dotar a las nuevas generaciones de herramientas prácticas que no suelen entregarse en las aulas universitarias.

“El arte es un trabajo, no es un hobby, no me parece un pasatiempo, entonces tiene que ser retribuido. Y lamentablemente vivimos en un país donde el arte no está pensado ni categorizado bajo las lógicas del trabajo, remarcó.

En ese sentido, valoró que creadores emergentes conozcan el funcionamiento del mercado.

“Muchos de ellos se nos han acercado diciendo: ‘Gracias, porque yo no sabía cómo ponerle valor a mi obra, porque no sabía cómo se movía esto, no entendía lo que era la figura de un curador”.

Coordenadas y visitas abiertas

Este jueves 6 de noviembre se realizará una visita guiada junto a artistas y el 12 de noviembre será el cierre con un conversatorio junto a Seba Calfuqueo, Mariairis Flores y Boris Marinkovic, de Fundación Mecenas.

Satélite218, Huelén 10, depto. 3B, Providencia.

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