Diputados solicitan juicio político al presidente de Paraguay Santiago Peña

Un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo presentó formalmente este miércoles una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana, a raíz del escándalo por el cierre de Ueno Bank, que dejó a unos tres millones de ciudadanos y algunos entes gubernamentales con sus cuentas congeladas.

Los diputados opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo entregaron en la Cámara Baja los documentos para activar el procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución paraguaya y solicitaron convocar, para este jueves 5 de noviembre, a una sesión extraordinaria para discutir los mismos. El diputado Mauricio Espínola, oficialista disidente, confirmó que se reunieron 35 firmas para activar el mecanismo legal.

La medida ocurre un día después de que el Banco Central Paraguayo (BCP) decidiera la intervención del banco Ueno Bank por una grave insuficiencia de capital. Sus servicios quedaron suspendidos mientras las autoridades organizan la devolución de los depósitos. El presidente Santiago Peña, que asumió en 2023 un mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba Ueno Bank, de las que se desvinculó en 2025.

Pocas chances para los colorados

El texto de la acusación presentada ante la Cámara de Diputados pide tramitar el juicio político “por el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo”. Peña es acusado, entre otros, de “conflicto de intereses” y se cuestiona su evolución patrimonial. “Dos de cada tres paraguayos hoy no pueden hacer uso de su dinero y el principal responsable es Santiago Peña, eso hasta sus aliados lo saben”, declaró a periodistas el diputado independiente Raúl Rubín, uno de los que respalda la propuesta.

Ueno Bank tiene 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Tras ser declarado insolvente, se cerraron sus sucursales y se cesaron las operaciones, mientras miles de ahorradores intentaban movilizar sus cuentas. Millonarios recursos de entidades públicas están depositados en Ueno, que además patrocinaba a equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

De prosperar en la Cámara Baja, el Senado llevará adelante el juicio que puede destituir a los mandatarios si se alcanzan 30 votos de 45 senadores.

Espínola, de la facción Añeteté del Partido Colorado, consideró que lo que está pasando con Ueno “va a tener un costo para la República del Paraguay” y, en particular, para el oficialismo. “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”, añadió, en alusión a las venideras elecciones presidenciales, a celebrarse ese año.