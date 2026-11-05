Hallan canoa ancestral mapuche en el lago Llanquihue

Una canoa ancestral mapuche, conocida como “wampo”, fue hallada en el lago Llanquihue, en la región de los Lagos, informó Ladera Sur.

El hallazgo arqueológico subacuático fue realizado en el sector de Los Bajos, en Frutillar, a siete metros de profundidad.

El hallazgo fue reportado por Ignacio Melo Vargas y Francisco Marchat durante una actividad deportiva en el sector. La investigación está a cargo de Artemisa del Mar Jara y fue denominado “Wampo Los Bajos”.

Además, el descubrimiento fue presentado a la comunidad en una jornada informativa en la que participaron especialistas y representantes del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Origen

Los wampos son embarcaciones monóxilas, es decir, canoas elaboradas a partir de un solo tronco ahuecado. Fueron utilizadas durante siglos por pueblos originarios del sur de Chile y zonas del suroeste de Argentina, especialmente por comunidades mapuche-huilliche y lafkenche, vinculadas históricamente a los territorios costeros y lacustres.

Estas embarcaciones permitían desplazarse por ríos y lagos, además de establecer rutas de comunicación e intercambio entre comunidades. Para su construcción se utilizaban maderas como laurel, raulí y coigüe.

Su importancia, sin embargo, va más allá del transporte: también son un testimonio de los conocimientos y las técnicas desarrolladas por los pueblos originarios, así como de sus formas de habitar y relacionarse con el entorno acuático.

Antecedentes

El hallazgo de Frutillar se suma a otro descubrimiento arqueológico registrado en 2025 en la Región de Los Ríos. En esa ocasión, se identificó una embarcación ancestral en el sector de Río Bueno, en el límite entre las comunas de La Unión y Lago Ranco.

Fue denominado “Wampo del Ranco” y estimado en aproximadamente 300 años de antigüedad. Actualmente, está siendo investigado a través del Fondo del Patrimonio Cultural Regional.