Estudio U. Central: más del 90% cree que la clase política no entiende sus problemas

Una profunda desconexión entre la ciudadanía y sus representantes políticos, una sostenida caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast y expectativas económicas negativas son los principales resultados de la última medición de Brecha Pública UCEN–Qualiz, correspondiente a octubre de 2026.

El estudio, elaborado por la Universidad Central y Qualiz, reveló que el 92,7% de los encuestados considera que los partidos y las autoridades comprenden poco o nada los problemas de la mayoría de los chilenos. De ellos, un 40,7% sostiene que simplemente no los comprenden en absoluto.

Esta última percepción contrasta con la del panel político consultado, donde apenas un 4,8% comparte ese diagnóstico, reflejando una diferencia entre la intensidad del malestar ciudadano y la evaluación de los actores políticos.

“El hallazgo más revelador es que el mundo político sabe que existe una profunda desconexión con la ciudadanía, pero no comparte la gravedad de ese diagnóstico”, afirmó Marco Moreno, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.

El académico agregó que esa distancia ayuda a explicar por qué determinadas decisiones gubernamentales pueden terminar aumentando el desgaste político.

En paralelo, la encuesta muestra una nueva caída en el respaldo al Presidente Kast. Su aprobación descendió desde el 36,5% en agosto al 24,9% en septiembre, hasta llegar al 22,3% en octubre.

En el mismo período, la desaprobación aumentó desde el 50,5% al 64,3%. Entre los integrantes del panel político, el rechazo al mandatario alcanza el 80,4%.

La controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores también aparece en la medición, particularmente por las diferencias que ha generado dentro del oficialismo la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Un 32,7% de los ciudadanos considera que estas discrepancias responden principalmente a problemas de conducción política del Ejecutivo, percepción que aumenta al 40,5% entre los actores políticos.

En contraste, solo el 12,6% de la ciudadanía interpreta el conflicto como una disputa sobre quién representa mejor los principios de la derecha, frente al 26,2% del panel político.

El estudio también identificó las razones que, según los encuestados, explican la pérdida de respaldo de un Gobierno. El 43,6% apuntó a la distancia entre las promesas de campaña y los resultados concretos, mientras un 29,8% mencionó la situación económica de los hogares.

Precisamente, las expectativas económicas muestran un deterioro. El 52,7% considera que Chile atraviesa una etapa de contracción o recesión, frente al 38,6% que tenía esa percepción en agosto.

Además, un 52,5% anticipa que la situación económica de su hogar empeorará durante los próximos seis meses, mientras apenas un 11,4% espera una mejoría.

Para Moreno, la brecha entre la ciudadanía y la clase política no se limita al conocimiento de los problemas, sino también a la forma en que las autoridades interpretan el malestar.

“La brecha no está solamente en lo que la política conoce de la sociedad, sino en cómo interpreta la distancia que la separa de ella. Y eso ayuda a entender por qué decisiones que buscan reafirmar autoridad pueden terminar profundizando el desgaste del Gobierno”, concluyó.