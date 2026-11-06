Avatâra Ayuso presenta su primera creación para el Ballet Nacional Chileno como directora artística

El Ballet Nacional Chileno llega al Centro Cultural Gabriela Mistral con el estreno de “Índigo”, la primera creación de Avatâra Ayuso en su calidad de directora artística de la compañía.

La obra debutará el viernes 6 de noviembre —función que ya se encuentra agotada— y continuará con cuatro presentaciones los días sábado 7, jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre, todas a las 19:00 horas en la Sala B1 del GAM.

Ayuso explica que la elección de este espacio fue determinante para concebir la propuesta artística, ya que “es una sala pequeña, muy íntima, y creo que esas dimensiones permiten una relación muy directa entre el bailarín y el público”. Cuenta además que con lo anterior se preguntó qué podía ofrecer para que el público se acercara a su universo artístico, así como también los intérpretes de la compañía.

Así, a partir de aquella reflexión surgió la idea de desarrollar distintas narrativas en torno al color, construyendo «una especie de imagen caleidoscópica del índigo», a través de tres aproximaciones con identidad propia, pero que dialogan entre sí.

La historia y fascinación

La coreógrafa cuenta que su atracción por este color tiene relación con su historia. De este modo, se refiere a los antiguos usos de este pigmento en distintas culturas: “Era un color muy preciado por las comunidades indígenas, porque tiene un proceso laborioso y lo utilizaban en formas de arte textil muy especiales, donde reflejaban la idea del universo, del cosmos”.

Más tarde, con la expansión de los imperios coloniales, comenzó a ser altamente codiciado en Europa, donde llegó a conocerse como el “oro azul”. No obstante, su historia también está marcada por grandes contradicciones. “Es muy interesante y muy triste el hecho de que el color índigo empezó a promover la esclavitud. Está esta contradicción de que algo tan preciado pueda, además, tener un lado muy oscuro”, reflexiona Ayuso.

Un nuevo giro se produjo en Estados Unidos durante el siglo XIX, cuando comenzó a utilizarse en la ropa de trabajo y posteriormente se convirtió en el color característico del jean. Así, la directora comenta que en la actualidad esta prenda representa “identidad, decisión, valentía”. A partir de ello señala: “Me parece importante reflexionar hoy sobre cómo una misma materia puede transformar radicalmente su significado con el paso del tiempo. Ese recorrido habla también de moda, acceso e identidad”.

Tres miradas que se complementan

Índigo lleva esta historia al lenguaje de la danza contemporánea a través de un dúo, un quinteto y una composición grupal. “Las tres piezas que voy a presentar tocan estos tres momentos”, explica Ayuso. La primera se aproxima a la relación de algunas culturas con el índigo como un elemento “delicado y preciado”; la segunda aborda el momento de la apropiación y la pérdida, en el que “hay dolor, hay un arrebato de algo y cómo el cuerpo lucha por retenerlo”; mientras que la tercera propone una mirada “más urbana”, donde los bailarines exploran la identidad y su encuentro con las sociedades modernas.

La directora plantea así “una experiencia visual y coreográfica en capas, cercana al público y construida a partir del movimiento, la música, el vestuario y la luz”, en la que cada pieza aporta una perspectiva distinta a este recorrido.

Junto con ello, indica que la creación se ha desarrollado junto a las y los bailarines de la compañía. “Los procesos de creación son muy íntimos. Yo no voy e impongo movimiento, yo trabajo con ellos y repetimos: vamos a probar aquí, vamos a probar allá. Es una conversación constante”.

Las entradas se encuentran disponibles en gam.ticketplus.cl, con valores de $9.000 entrada general y $6.300 para personas mayores, estudiantes, personas cuidadoras y personas con discapacidad (más cargo por servicio).

Más información en ceacuchile.cl y gam.cl/es/que-hacer-en-gam/danza/indigo-banch,

Ficha artística

Dirección artística, concepto y coreografías: Avatâra Ayuso.

Interpretación y contribución creativa: bailarinas y bailarines del Ballet Nacional Chileno: Amaru Piñones, Antonio Allendes, Carla Loustaunau, Fabián Leguizamón, Frederick Martínez, Gema Contreras, Gonzalo López, Guido Cañete, Isidora Dubo, Jimena González, Jorge Cortés, Karlee Vadalebene-Donley, Mariel Bracamonte, Martín Barraza, Renata Silva, Sofía Passarelli y Victoria Martino.

Maestros BANCH: Jorge Carreño, Kana Nakao y Renato Peralta.

Diseño de iluminación: Claudia Yolin.

Diseño de vestuario y diseño sonoro: Avatâra Ayuso.

Sastrería: Carolina Vergara.

Ayudante de costura: Eugenio Pino.

Música: Valeria Valle, Nicolás Jaar y Nicolás Cruz.

Producción: Ballet Nacional Chileno – CEAC, Universidad de Chile.