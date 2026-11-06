Comisión Mixta despacha Presupuesto 2027 con partidas de Educación y Ciencia rechazadas

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos despachó durante la madrugada de este viernes el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 a la Cámara de Diputados, tras extensas jornadas de discusión que terminaron con el rechazo de las partidas de Educación y Ciencia, además de recursos destinados a distintos servicios públicos. El Gobierno anunció que buscará reponer parte de los fondos rechazados durante la próxima etapa legislativa, especialmente en Educación y Salud.

La instancia concluyó sus votaciones cerca de las 01:30 horas, luego de revisar las partidas ministeriales y el articulado de la iniciativa, que comenzará a discutirse en la Sala de la Cámara el próximo lunes 9 de noviembre.

Uno de los principales reveses para el Ejecutivo fue el rechazo de la partida del Ministerio de Educación, que contempla cerca de $17,3 billones y obtuvo 11 votos en contra, dos a favor y 11 abstenciones. Los cuestionamientos estuvieron centrados en los recursos para educación superior, becas, Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y programas como Becas de Acceso TIC, vinculado a la entrega de computadores a estudiantes.

También fue rechazada la partida del Ministerio de Ciencia, mientras que en Salud, pese a aprobarse el presupuesto general de la cartera, quedó fuera el programa de Atención Primaria de Fonasa, que financia el aporte per cápita destinado a los consultorios municipales.

Entre los otros recursos rechazados figuran los capítulos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el Servicio Nacional de Aduanas y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural.

En Desarrollo Social, la comisión aprobó la partida ministerial, pero rechazó la asignación para Adultos con Discapacidad en Residencias, en medio de cuestionamientos por la eliminación de la referencia expresa al financiamiento de la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (COANIL).

En contraste, los parlamentarios respaldaron el acuerdo alcanzado entre Hacienda y los gobernadores regionales para recuperar recursos del Presupuesto 2027, junto con una suplementación destinada a garantizar la continuidad de las prestaciones de la Ley Ricarte Soto.

Tras finalizar la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el avance de la tramitación y adelantó que el Ejecutivo insistirá en “reponer ciertas partidas, desde luego, especialmente en educación y en salud. Y hay otras que fueron votadas en forma adversa y probablemente no las repongamos”.

El proyecto continuará su tramitación en la Cámara de Diputados entre el lunes 9 y el jueves 12 de noviembre, antes de pasar al Senado.