IPC de octubre sube 0,5%: inflación anual llega al 4,5% impulsada por combustibles y alimentos

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,5% en octubre de 2026, con lo que la inflación acumulada en el año llegó al 4,5%, mismo nivel que alcanzó la variación a doce meses, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra representa un aumento de la inflación anual respecto de septiembre, cuando se situaba en 4,1%, impulsado principalmente por el encarecimiento de los combustibles y los alimentos.

De acuerdo con el boletín del organismo, seis de las trece divisiones que componen la canasta del IPC presentaron incidencias positivas, cinco registraron incidencias negativas y dos no tuvieron incidencia.

Entre las mayores alzas destacaron transporte, con un incremento mensual de 2%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento de 1%. Ambas divisiones aportaron 0,265 y 0,231 puntos porcentuales, respectivamente, a la variación del indicador.

En transporte, los combustibles para vehículos personales subieron 5,6%. La gasolina registró un aumento de 4,5% y acumuló un encarecimiento de 26,2% durante el año, mientras que el petróleo diésel aumentó 12,3% en octubre, alcanzando una variación acumulada de 53,5%.

También destacó el transporte aéreo internacional, cuyos precios crecieron 13% durante el mes.

En el caso de los alimentos, 56 de los 81 productos que integran la división presentaron aumentos de precios. Las mayores variaciones se observaron en las papas, con un alza de 12%, y los tomates, que subieron 11,2%.

Según detalló el INE, la categoría de hortalizas, legumbres y tubérculos aumentó 4,6%, mientras que pan, cereales, harinas y pastas registraron un incremento de 0,8%.

Otros productos y servicios también experimentaron variaciones relevantes. Los gastos comunes subieron 3,9% durante octubre y acumularon un aumento de 5,7% en lo que va del año.

En contraste, la división de vestuario y calzado registró una disminución mensual de 4,1%, convirtiéndose en uno de los principales factores que contrarrestaron las alzas del indicador general.

Dentro de esa categoría, el vestuario cayó 3,9% y el calzado disminuyó 4,7%. Entre los productos con mayores bajas destacaron los pantalones para hombre (-5,5%) y las zapatillas para hombre (-5,4%).

También se registraron disminuciones en los precios de la conexión a internet (-14,7%) y del transporte aéreo nacional (-11,8%).

Por otra parte, el IPC sin volátiles no presentó variación mensual, al igual que el indicador que excluye alimentos y energía, ambos con un registro de 0,0%.

El informe del INE muestra así que el incremento de octubre estuvo concentrado principalmente en transporte y alimentos, mientras que otros componentes de la canasta presentaron estabilidad o disminuciones de precios.