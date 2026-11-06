Hoy comienza Puerto de Ideas: tres días para pensar un momento singular de la experiencia humana

Con la invitación a pensar «un momento singular de la experiencia humana», el Festival Puerto de Ideas Valparaíso iniciará su programación la tarde de este viernes 6 de noviembre.

El paleoantropólogo español Juan Luis Arsuaga inaugurará el festival con la conferencia “Las raíces del mal: la violencia en la evolución humana”, buscando aproximarse a los orígenes del comportamiento humano y responder, desde la paleoantropología, si somos buenos o malos por naturaleza (viernes 6, 18:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso, entrada liberada).

Así comenzará un fin de semana de conferencias, conversaciones y espectáculos, en el que el público podrá reunirse a conversar con destacadas voces de la literatura, la filosofía, la ciencia y las artes.

A continuación de la actividad inaugural se presentará “Sinfonía de los mares”, obra de Jean Barahona, un viaje visual y sonoro con el fotógrafo submarino Eduardo Sorensen y la Orquesta Filarmónica Alimapu, dirigida por Danitza Villarroel (19:00 horas, Aula Magna UV, entrada liberada). A las 20:00 horas habrá dos actividades: el espectáculo “El tango de la memoria”, con el neurocientífico Rodrigo Quian Quiroga, la bailarina Marcela Conti y el bandoneonista Rodolfo Jorquera (Centro de Extensión Duoc UC), y el café filosófico “El segundo principio”, con el matemático Eric Goles en entrevista con Cristián Warnken (Café La Rotonda, con inscripción previa).

Durante el fin de semana, las actividades comenzarán a las 10:30 horas en distintos escenarios de la ciudad puerto. Participarán los escritores Mircea Cărtărescu, Agustina Bazterrica, Martín Kohan, Gonzalo Garcés, Alejandro Zambra, Alberto Fuguet, María José Ferrada y Ariel Florencia Richards; los filósofos Pascal Chabot, Pietro del Soldà, Éric Sadin, Paz López y Trinidad Silva; además de Matthew L. Jones, Claudia Campaña y Constanza Michelson, en una programación que recorrerá la literatura, la filosofía, las ciencias, la historia y las artes.

También se podrá visitar, desde este viernes, la exposición “Valparaíso 1839–2026. Fotografías, tiempos y fragmentos” en el Museo Baburizza, con entrada liberada. Con curatoría de Soledad Abarca, Roberto Aguirre y Samuel Salgado, la muestra recorre casi dos siglos de representaciones visuales de la ciudad puerto a partir de materiales de la Biblioteca Nacional y Archivos UDP, en el marco del bicentenario de la fotografía. Se vincula con el conversatorio “Mirar Chile: una historia de la fotografía” (sábado 7, 11:00 horas, Museo Baburizza, con inscripción previa).

Además, se presentarán la performance audiovisual “Ars Natura”, de la compositora electrónica francesa Annabelle Playe y la iluminadora Rima Ben Brahim (sábado 7, 20:00 horas, Parque Cultural de Valparaíso), y la conferencia y concierto de órgano “Las voces del viento”, con la directora de ópera Miryam Singer y el organista Christian Sundt (domingo 8, 12:30 horas, Catedral Anglicana Saint Paul’s, entrada liberada).

Todos los detalles del festival, inscripciones y venta de entradas se encuentran disponibles en festivales.puertodeideas.cl.