Oposición exige al Gobierno aclarar si extranjeros beneficiados con rebajas de penas siguen en Chile

Cuatro diputados de oposición exigieron al Gobierno aclarar si ciudadanos extranjeros condenados por narcotráfico, que fueron beneficiados con rebajas de penas durante 2026, fueron efectivamente expulsados de Chile o permanecen en territorio nacional tras recuperar su libertad.

Los diputados Juan Santana (PS), Consuelo Veloso (FA), César Valenzuela (PS) y Marcos Barraza (PC) enviaron un oficio al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para solicitar antecedentes sobre la situación migratoria de estas personas y las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

La solicitud surge luego de conocerse que al menos 115 decretos beneficiaron a personas condenadas por delitos vinculados a la Ley de Drogas.

Los parlamentarios buscan establecer cuántos de los extranjeros favorecidos tenían órdenes de expulsión vigentes al recuperar su libertad, cuántos fueron efectivamente expulsados y cuántos continúan en Chile.

Cuestionamientos a la política de seguridad

El diputado socialista Juan Santana emplazó al Ejecutivo a transparentar las gestiones realizadas para ejecutar las eventuales expulsiones. “La pregunta hacia el gobierno es muy sencilla, si es que realizaron los actos administrativos necesarios para concretar estas expulsiones”, sostuvo.

Más duro fue el diputado comunista Marcos Barraza, quien cuestionó el destino de los condenados y sus implicancias para la seguridad pública.

“¿Los expulsó del país? ¿Están deambulando por las calles de Chile? ¿Siguen cometiendo delitos? Esa información es crucial para establecer responsabilidades políticas”, afirmó.

En la misma línea, el diputado César Valenzuela (PS) apuntó a la contradicción que, a su juicio, existe entre el discurso gubernamental sobre seguridad y los beneficios penitenciarios conocidos durante los últimos meses. “Uno se pregunta ¿con qué cara el gobierno hoy va a hablar de delincuencia?”, cuestionó.

Condenados por tráfico de drogas y robos

Entre los casos incluidos en el oficio figura un ciudadano colombiano detenido con 52 kilos de pasta base, un boliviano vinculado al transporte de más de una tonelada de droga y un venezolano detenido con 32,7 kilos de ketamina.

La solicitud también considera a tres ciudadanos venezolanos condenados por robo con intimidación en La Serena, quienes, según los antecedentes citados por los parlamentarios, habrían obtenido rebajas de condena y posteriormente recuperado su libertad.

La diputada Consuelo Veloso (FA) exigió conocer las medidas que adoptará el Ejecutivo frente a estos antecedentes. “El presidente José Antonio Kast debe responder cuál es el estado de estas personas”, enfatizó.

El requerimiento parlamentario amplía los cuestionamientos al Ministerio de Justicia por las rebajas de condena concedidas durante 2026, una controversia que inicialmente estuvo concentrada en personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.

Por ahora, la interrogante planteada por los diputados sigue abierta: determinar si los extranjeros beneficiados abandonaron efectivamente el país o permanecen en Chile.