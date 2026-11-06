Con sede en Valparaíso: Chile y Bélgica unen candidatura para la Secretaría del Acuerdo de Alta Mar

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Chile y Bélgica aunaron esfuerzos y competirán en conjunto para albergar la Secretaría del Acuerdo BBNJ, Biodiversidad Más Allá de las Zonas Jurisdiccionales.

La unión tiene como objetivo promover el éxito de la COP1 de este acuerdo, lo que fortalecería la gobernanza de los océanos desde un área técnica especializada a nivel planetario.

La cooperación belga-chilena tiene un punto sumamente destacado y de orgullo patrio. La sede de la Secretaría, en caso de ganar esta candidatura, estará en Valparaíso. Desde la ciudad puerto, las principales funciones del acuerdo, incluyendo los mecanismos financieros, se pondrán en marcha y se administrarán para el futuro.

“La Secretaría gestionará el Mecanismo de Intercambio de Información (Clearing-House Mechanism), cuya infraestructura física y técnica se instalará y operará desde Bruselas”, la capital de Bélgica, indicó la Cancillería en un comunicado de prensa.

En esta misma línea, tanto Chile como su par europeo se comprometen a garantizar la continuidad de las reuniones y otras instancias. Para estos eventos, se utilizará Bruselas, de los principales centros diplomáticos a nivel continental y mundial; de hecho, desde aquí operan instituciones internacionales como, por ejemplo, la Unión Europea.

“Esta es una buena noticia. Bajo este acuerdo se fortalece la candidatura de Valparaíso para ser sede de la Secretaría Ejecutiva del organismo. En tanto, hemos decidido que algunas labores derivadas del acuerdo BBNJ residan en Bruselas. Este es un reconocimiento a la trayectoria de Chile en la gobernanza y el cuidado de los océanos”, indicó el canciller Francisco Pérez.

“Ahora la campaña sigue, pero con la convicción de que contamos con una posición de mayor fuerza de cara a la contienda. Chile y Bélgica trabajaremos juntos para contribuir al éxito del acuerdo BBNJ en colaboración con todos los países que integran este esfuerzo”, finalizó el jefe de la cartera.