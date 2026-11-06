“La envidia no pasa de moda”: Roberto Farías interpreta a tres sospechosos en “El prestamista”

El crimen ha ocurrido antes de que comience la función. Alguien asesinó a un prestamista y un inspector intenta reconstruir lo sucedido. Frente a él comparecen un panadero, un marqués y un financista.

Cada uno ofrece su versión, con sus temores, silencios y coartadas. Los tres sospechosos tienen algo en común: son interpretados por Roberto Farías.

“El prestamista” llega a MORI Bellavista bajo la dirección de Álvaro Viguera, en una puesta en escena sostenida en la capacidad del protagonista para cambiar de cuerpo, voz y carácter frente a los espectadores.

“Tenía muchas ganas de volver a trabajar con Álvaro, a quien mucho y admiro”, cuenta Farías a El Mostrador.

“También fue un hallazgo muy bonito conocer al productor Enrique Inda y que pensara en mí …es un hombre de teatro muy corajudo y trabajador.. el texto lo fuimos descubriendo después”.

Acorralados

El relato se desarrolla como una sucesión de declaraciones en la que ninguna palabra resulta inocente y cada explicación puede abrir una nueva duda. Lejos de limitarse a un enigma policial, la obra propone observar qué sucede cuando una persona se siente acorralada.

La sospecha, las deudas y la presión del interrogatorio ponen a prueba la coherencia de los relatos, mientras el público intenta distinguir la verdad entre versiones incompatibles.

Escrita por Fernando Josseau durante los años cincuenta, la pieza obtuvo el Premio Municipal de Santiago en 1956 y, según los antecedentes de la producción, ha sido representada en más de 57 países.

“Supe que el gran Raúl Montenegro la había interpretado y tuve el honor de dedicarle una función a su hija Maitén Montenegro, que fue a verla. Raúl se caracterizaba completamente para cada personaje, vestuario, maquillaje, lo cual le daba un camaleonismo muy lindo y digno de ver. Así que en esta apuesta había que indagar en una suerte de transformación y diferenciar los tres personajes de la obra”.

Desafío

Su regreso ofrece un encuentro con una obra que conserva fuerza a través de un recurso elemental del teatro: un intérprete que transforma la palabra y el cuerpo en múltiples personajes. Ese fue justamente el principal desafío para Farías.

“Con muy pocos recursos de caracterización -maquillaje, vestuario- hay que generar la ilusión de tres personajes que deben ser diferentes físicamente, emocionalmente y de carácter. En eso debo agradecer a Álvaro, que supo acompañarme en esa linda odisea”.

El montaje cuenta con voz en off de Samuel Garrido como inspector y diseño de escenografía y vestuario de Francisca Inda Maldifassi. Con una duración de 75 minutos, la obra está recomendada para mayores de 14 años.

Actualidad

Finalmente, para Farías la obra es de gran actualidad.

“Mientras exista miseria económica, capitalismo sanguinario y codicia por el poder, en cualquier ámbito -político, económico, social- existirá sin duda una miseria humana” con “la desesperación por sobrevivir, destacar, echar agua para el molino propio”, comenta.

“El individualismo imperante no tiene límites a la hora de tomar acciones desesperadas: matar a un otro para sobrevivir yo, o como no puedo tener lo del otro, busco los artilugios para quitárselos. La envidia no pasa de moda entre otras cosas”, concluye.

COORDENADAS

• Funciones: 5, 7, 12, 14, 20, 21, 27 y 28 de noviembre, 21:00 horas.

• Lugar: MORI Bellavista. Entrada general: $16.000.

• Dramaturgia: Fernando Josseau. Dirección: Álvaro Viguera. Protagonista: Roberto Farías.

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