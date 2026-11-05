Organizaciones de DDHH entregan carta en La Moneda para exigir renuncia de Rabat

La presión contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sumó este jueves un nuevo frente. Representantes de organizaciones de derechos humanos llegaron hasta La Moneda y el Ministerio de Justicia para exigir su renuncia por las cuestionadas rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La acción fue encabezada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, junto a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, y su par de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Marta Vega.

Ambas dirigentes ingresaron a La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast y posteriormente acudieron al Ministerio de Justicia con la misma exigencia.

En la declaración, las organizaciones cuestionaron los 56 decretos que rebajaron condenas por delitos sexuales contra menores —27 por abuso sexual y 29 por violación—, además de otros tres decretos que beneficiaron a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

“No podemos, como víctimas del terrorismo de Estado, guardar silencio ante este hecho”, afirmó Lira, quien acusó al Ejecutivo de revictimizar a las personas afectadas.

Más tajante fue Vega: “Nosotros no vamos a desistir. Le vamos a seguir pidiendo la renuncia. Tiene que renunciar, tiene que irse. Rabat no puede quedarse”, sostuvo.

Las agrupaciones responsabilizaron políticamente al ministro por las decisiones administrativas y acusaron un retroceso en materia de justicia, reparación y protección de las víctimas.

Nuevos antecedentes sobre narcotráfico

La movilización coincide con una nueva investigación de Interferencia, publicada este jueves, que identificó 115 decretos de rebaja de condena a personas sentenciadas por delitos relacionados con drogas, dentro de una muestra de 150 decretos relativos a extranjeros.

Entre los casos examinados figuran condenados por tráfico de importantes cantidades de droga y personas a quienes previamente se les había rechazado la libertad condicional. Los documentos fueron firmados por Rabat o por el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, cuando ejercía como ministro subrogante.

Con estos antecedentes sobre la mesa, las organizaciones reiteraron que mantendrán sus movilizaciones hasta conseguir la salida del titular de Justicia, quien continúa contando con el respaldo público del Presidente Kast.