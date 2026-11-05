Crisis en Paraguay pone bajo la lupa inversiones de las AFP chilenas tras caída de Ueno Bank

La crisis financiera y política que sacude a Paraguay, y que este jueves precipitó la renuncia del presidente Santiago Peña, encendió las alertas en el Congreso chileno. Un grupo de 11 senadores solicitó a la Superintendencia de Pensiones aclarar si las AFP mantienen recursos previsionales invertidos en ese país y si existe algún riesgo para los ahorros de los trabajadores.

Mediante un oficio dirigido a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, los parlamentarios solicitaron requerir información al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez Huerta, sobre la eventual exposición de los fondos chilenos a Ueno Bank, intervenido el pasado 3 de noviembre por el Banco Central de Paraguay debido a graves problemas de solvencia.

El senador Iván Flores (DC), uno de los firmantes, vinculó la solicitud con los cuestionamientos que ya enfrentan las administradoras en Chile por las pérdidas de los fondos previsionales.

“Además del desastre que dejaron las AFP y que se está investigando por parte de la Superintendencia de Pensiones, nosotros, los senadores de la bancada unida, hemos pedido (…) que la Superintendencia nos informe qué es lo que está pasando con los fondos de trabajadores chilenos en Paraguay”, señaló.

El senador Flores advirtió que la preocupación surge tras la crisis bancaria que terminó con la dimisión de Peña y recalcó que buscan determinar si existen inversiones de las administradoras chilenas que puedan verse afectadas. “Lo estamos pidiendo con premura”, enfatizó.

La solicitud apunta tanto a inversiones directas como indirectas en Ueno Bank, su matriz Ueno Holding, el Grupo Vázquez y otras sociedades vinculadas. También busca establecer si las administradoras mantienen recursos en bonos soberanos, entidades financieras, empresas o fondos de inversión paraguayos.

En concreto, los legisladores pidieron identificar los montos comprometidos, instrumentos financieros, administradoras involucradas y su distribución por tipo de fondo. El requerimiento también abarca inversiones realizadas durante los últimos tres años.

Asimismo, solicitaron determinar si la intervención bancaria ha provocado pérdidas, deterioros en la valorización de activos o riesgos para los fondos de pensiones chilenos, además de precisar si la Superintendencia ha dispuesto medidas especiales de fiscalización.

Hasta ahora, no existen antecedentes en el oficio que acrediten inversiones comprometidas ni pérdidas para los afiliados chilenos. Precisamente, los parlamentarios buscan que el organismo fiscalizador despeje esas dudas.

La ofensiva lleva las firmas de Yasna Provoste, Iván Flores y Francisco Huenchumilla (DC); Claudia Pascual, Daniel Núñez y Karol Cariola (PC); Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez (FA); las independientes Fabiola Campillai y Alejandra Sepúlveda, y Esteban Velásquez (FRVS).

La solicitud se produce en medio del escándalo que provocó la caída de Ueno Bank y la renuncia de Santiago Peña, luego de que se conocieran problemas de solvencia y cuestionamientos por los vínculos del mandatario con el grupo empresarial controlador de la entidad.

En el oficio, los senadores advierten que “la protección de los fondos de pensiones exige una supervisión preventiva”, especialmente frente a episodios de insolvencia bancaria e inestabilidad institucional en mercados extranjeros.

Por ello, solicitaron que los antecedentes sean entregados con la mayor prontitud posible, invocando el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.