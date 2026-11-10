Teatro a Mil llega a Viña del Mar con tres montajes internacionales

El Festival Internacional Teatro a Mil 2027 llegará a Viña del Mar con tres propuestas escénicas que cruzan lenguajes, países y generaciones. Bajo el lema “Lo vas a vivir”, el Teatro Municipal de la ciudad recibirá en enero un programa de teatro y música en vivo.

La cartelera reúne a “Casting Lear, una versión imprevisible de Shakespeare”; “El invencible verano de Liliana”, adaptación de la novela premiada con el Pulitzer; y The Juliet Letters, un concierto teatral construido a partir de cartas íntimas.

Las funciones serán el 7 de enero (Casting Lear), el 20 de enero (The Juliet Letters) y el 23 de enero (El invencible verano de Liliana).

Las entradas están disponibles desde el viernes 6 de noviembre.

El invencible verano de Liliana: del Pulitzer al escenario

Se presenta el 23 de enero de 2027 en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

La novela de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer 2024 en la categoría Memorias y Autobiografía, llega al teatro con una historia sobre memoria, violencia y duelo. La autora reconstruye la vida de su hermana Liliana, asesinada por su exnovio en 1990, a través de cartas y documentos personales.

La adaptación de Amaranta Osorio está dirigida por Juan Carlos Fisher y protagonizada por Cecilia Suárez, reconocida por La casa de las flores. La obra dura 75 minutos y está recomendada para mayores de 15 años. Durante la gira mexicana, Suárez destacó la invitación del montaje a interrogar las conductas masculinas frente a la violencia.

Casting Lear: un Shakespeare diferente cada noche

Se presenta el 7 de enero de 2027 en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

La directora y dramaturga española Andrea Jiménez parte de una experiencia personal: su padre nunca ha entrado a un teatro. A partir de ella, reinventa El rey Lear en un espectáculo que mezcla el clásico de Shakespeare con una historia familiar contemporánea.

Cada función contará con un actor chileno distinto, que subirá a escena sin conocer previamente el texto. Los invitados son Francisco Melo, Francisco Reyes, Alejandro Goic y Roberto Poblete. El público descubrirá quién participa al comenzar la función.

Dirigida por Andrea Jiménez y Úrsula Martínez, Casting Lear obtuvo en 2025 los Premios Max al Mejor Espectáculo de Teatro y a la Mejor Adaptación o Versión de Obra Teatral. Dura 90 minutos y está recomendada para mayores de 14 años.

The Juliet Letters: cartas íntimas y música en vivo

Se presenta el 20 de enero de 2027 en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

Inspirado en el álbum The Juliet Letters, de Elvis Costello y The Brodsky Quartet, y en las cartas dirigidas a Julieta Capuleto en Verona, este concierto teatral chileno convierte la correspondencia personal en materia escénica. La propuesta reivindica la intimidad y la pausa de las cartas escritas a mano.

El elenco reúne a Néstor Cantillana, en el rol de “El Evocador”, Juana Ringeling y Mariel Mariel. Los acompaña en vivo el Cuarteto Á, ensamble femenino de cuerdas que combina sonoridades clásicas con efectos electrónicos, loops y sintetizadores. Dura 75 minutos y está recomendada para mayores de 14 años.

Funciones en el Teatro Municipal de Viña del Mar

Casting Lear: 7 de enero de 2027 · 20h

https://ticketplus.cl/events/casting-lear-tm-vina-del-mar-2027

The Juliet Letters: 20 de enero de 2027 · 20h

https://ticketplus.cl/events/the-juliet-letters-tm-vina-del-mar-2027

El invencible verano de Liliana: 23 de enero de 2027 · 20h

https://teatro-a-mil.ticketplus.cl/events/el-invencible-verano-de-liliana-tm-vina-del-mar-2027

Entradas y descuentos

Habrá un 25% de descuento para personas afiliadas a Caja Los Héroes y menores de 25 años, a través de teatroamil.cl y Ticketplus. Fechas, horarios y condiciones estarán disponibles en teatroamil.cl.