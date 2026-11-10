ClicAM: Presupuesto 2027, querella contra Rabat y bloqueos de camioneros

Presupuesto 2027 avanza en la Cámara y el PDG exige corregir recortes

La Cámara aprobó en general el Presupuesto 2027 con 80 votos a favor, 63 en contra y una abstención. Nueve diputados del Partido de la Gente respaldaron la iniciativa, aunque la bancada presentó 165 indicaciones y exigió corregir recortes sociales. Este martes comienza la discusión de las partidas, con recursos pendientes para Educación, Ciencia y programas de empleo y discapacidad. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el avance del proyecto. La revisión en particular se extenderá durante la semana y determinará qué asignaciones rechazadas en comisión serán repuestas.

Gobierno propone limitar a $20 las alzas de combustibles durante 90 días

El Gobierno anunció un proyecto para limitar a 20 pesos por litro las futuras alzas de las gasolinas y el diésel durante 90 días. La iniciativa tendrá discusión inmediata y requiere aprobación del Congreso, por lo que el tope todavía no está vigente. Para este jueves, el Ejecutivo informó un incremento de 40 pesos por litro, el mínimo permitido por la legislación actual. Hacienda cifró en 1,1 billones de pesos el impacto fiscal del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles entre agosto y octubre. La propuesta busca hacer más gradual el traspaso de los precios internacionales.

Querella pide revisar comunicaciones de Rabat y Silva por rebajas de condenas

Una querella contra el ministro Fernando Rabat y el exsubsecretario Luis Silva solicita incautar correos y revisar sus teléfonos por las rebajas de penas a condenados por violaciones de derechos humanos. El abogado Gabriel Salinas los acusa de prevaricación administrativa. Son diligencias solicitadas, no incautaciones ejecutadas. En otra investigación, la Fiscalía pidió a Justicia los decretos de rebajas. El Gobierno informó, además, que Rabat paralizó la firma de estos beneficios desde el jueves pasado, a la espera de resolver la situación de quienes están acogidos a la ley.

Diez comunas de la Región Metropolitana bajo alerta por riesgo de aluviones

Senapred declaró Alerta Amarilla en diez comunas de la Región Metropolitana por riesgo de aluviones y derrumbes. La medida comprende San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. El pronóstico incluye lluvias y probables tormentas eléctricas para este martes. Sernageomin advirtió una probabilidad moderada de remociones en masa en sectores precordilleranos y cordilleranos, incluidos deslizamientos y caídas de rocas. La alerta, declarada el lunes, se mantendrá mientras las condiciones meteorológicas y de riesgo lo justifiquen.

Camioneros bloquean tramos de la Ruta 5 en protesta por el precio del diésel

Camioneros iniciaron bloqueos en la Ruta 5 Norte y la ruta A65, en Pozo Almonte, y en la Ruta 5 Sur, cerca de Los Ángeles, donde se reportó congestión. La movilización comenzó entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, en rechazo al alza del diésel. Los convocantes consideran insuficientes los anuncios del Gobierno y exigen cambios al mecanismo de estabilización, eliminar el impuesto específico y revisar peajes y TAG. Las confederaciones nacionales de Dueños de Camiones y del Transporte de Carga no adhirieron. El alcance de los cortes debe revisarse antes de viajar.

ANEF prepara movilizaciones por reajuste salarial, presupuesto y contratas

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ratificó un plan de movilización escalonada mientras mantiene las conversaciones con el Gobierno. Su presidente, José Pérez Debelli, vinculó la decisión con los recortes del Presupuesto 2027, el reajuste salarial y la continuidad de funcionarios a contrata. La Mesa del Sector Público solicita un aumento nominal de 6,3 %. El dirigente cuestionó reducciones en programas sociales y advirtió sobre sus consecuencias laborales. Noviembre será clave para conocer las decisiones de renovación de contratos de cara al próximo año.

Danstar prepara su llegada a Punta Arenas antes de iniciar ruta a Malvinas

El buque chileno Danstar tiene previsto llegar entre este martes y el miércoles a Punta Arenas para realizar trabajos en los astilleros de Asmar. Su primer viaje comercial hacia las islas Malvinas está programado para diciembre y contempla transportar alimentos y materiales de construcción. La operación enfrenta cuestionamientos desde Argentina, donde una diputada presentó un proyecto para permitir la incautación de embarcaciones que abastezcan al archipiélago. El alcalde Claudio Radonich defendió la conexión comercial y la libre navegación. El arribo aún debe confirmarse.

Republicano impulsa juicio político contra Hegseth por la guerra con Irán

El congresista republicano Thomas Massie presentó una moción de juicio político contra Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Lo acusa de abusar de sus atribuciones y ejecutar órdenes ilegales durante el conflicto con Irán. La iniciativa debe ser considerada por la Cámara de Representantes y su votación podría realizarse este miércoles. Hegseth ha defendido su gestión y cuenta con el respaldo de Donald Trump. La ofensiva surge tras la derrota republicana en las elecciones legislativas. El secretario tiene prevista una conferencia de prensa para este martes.