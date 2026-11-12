Estrenos en RED 2027 abre su convocatoria para estrenar en salas independientes del país

Ya se encuentra abierta la octava versión de la convocatoria Estrenos en RED: Chile y Latinoamérica, iniciativa que forma parte del Plan de Gestión es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca impulsar la circulación y difusión de cine chileno y latinoamericano en el territorio nacional.

Esta iniciativa se desarrolla cada año con el fin de fortalecer la diversidad y descentralización del cine, así como enriquecer la experiencia de exhibición a través de instancias de diálogo entre el equipo realizador de cada obra y los espectadores.

“Estrenos en RED busca abrir nuevas oportunidades de circulación, reconociendo obras con identidad, valor artístico y miradas que enriquecen nuestra diversidad cultural. Es una apuesta por fortalecer la exhibición independiente, descentralizar el acceso al cine y generar encuentros significativos entre las películas y sus públicos”, señala Dominique Rammsy, presidenta de la Red Salas de Cine Chile.

Podrán postular largometrajes de ficción, documental o animación, que no cuenten con distribuidor en Chile y que quieran ser exhibidas durante el 2027. Las obras seleccionadas recibirán un premio de adquisición, junto con un apoyo en la gestión de un plan de distribución, promoción y mediación, orientado a fortalecer su lanzamiento y circulación en las salas de la Red. Entre las acciones, se contempla el desarrollo de la campaña promocional, gestión de prensa y materiales que permitan potenciar la estrategia de difusión de la película.

Como resultado de la convocatoria, se seleccionarán un largometraje chileno y uno latinoamericano para ser estrenados en espacios asociados a la Red de Salas de Cine desde Antofagasta hasta Coyhaique.

“Estrenar en las salas de la Red implica mucho más que llegar a distintas ciudades del país. Significa formar parte de un circuito colaborativo donde cada sala aporta su identidad, su vínculo con el territorio y su experiencia en el desarrollo de públicos. Ese es el verdadero valor de esta iniciativa: que las películas no solo circulen, sino que encuentren espacios para ser vistas, compartidas y discutidas, ampliando su alcance y fortaleciendo el ecosistema cinematográfico nacional”, agrega Rammsy.

Entre las películas seleccionadas en las últimas versiones de la convocatoria se encuentran Los People in the Dragon (Pablo Greene, Chile), Las cosas indefinidas (María Aparicio, Argentina), Las cenizas (Stjepan Ostoic Papic, Chile) y Memorias de un cuerpo que arde (Antonella Sudasassi Furnis, Costa Rica – España). Este año, llegaron a las salas del país dos documentales: Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanes (México, España, Cuba, Estados Unidos), dirigida por Fabien Pisani; y Vuelvo donde nunca estuve (Chile), dirigida por Constanza Vásquez Palau y Andrés Morales Zambra. Ambas películas tuvieron una gran recepción del público, acumulando experiencias enriquecedoras y valiosas para el equipo.

En relación al recorrido de Vuelvo donde nunca estuve en las salas de la Red, Constanza Vásquez Palau, codirectora del documental, comenta que “los cineforos fueron momentos muy ricos, muy especiales, de mucha emoción y conversación profunda, hasta se compartieron lágrimas. Después de todo el trabajo que hemos realizado, estos momentos son lo que más nos hace sentido, así que agradecemos a la Red de Salas por abrirnos estos espacios y habernos permitido llevar nuestro documental a muchos territorios”.

Por su parte, Andrés Morales Zambra, codirector de la película agrega que “hemos tenido una muy buena acogida del documental. Creemos que al público le ha gustado, que ha conectado con la historia, a pesar de que es una historia difícil de contar, y que gracias a que nos seleccionaron desde la Red de Salas para poder presentar la película, esta finalmente se ha exhibido y la ha podido disfrutar mucha gente. Lo hemos pasado muy bien en los cineforos, conversando con el público. Esperamos que las nuevas personas que postulen con sus proyectos también puedan ser parte de esta experiencia”.

Sobre la postulación

La convocatoria Estrenos en RED: Chile y Latinoamérica, considera dos líneas de postulación: Largometraje Nacional y Largometraje Latinoamericano, producidos a partir de 2025. Para ambos casos, las películas deberán cumplir con un mínimo de 60 minutos de duración y no contar con un distribuidor en Chile.

Aquellas que postulen serán evaluadas por un comité de selección compuesto por representantes de tres salas asociadas a la Red Salas de Cine Chile.

La presente convocatoria no tiene costo monetario alguno y estará abierta desde la fecha de publicación de las bases hasta el domingo 13 de diciembre de 2026, a las 23:59 horas (hora de Chile).

Revisa las bases completas y el formulario de postulación en redsalasdecine.cl

Para mayor información sobre la convocatoria, escribir a Cynthia García Calvo al correo programacion@redsalasdecine.cl hasta el 11 de diciembre (asunto: Consulta convocatoria Estrenos en RED).

Para consultas generales, contacto@redsalasdecine.cl

Estrenos en RED 2027 es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Descarga las bases aquí