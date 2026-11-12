Gobierno anuncia fin del paro de camioneros con rebaja y congelamiento de combustibles

Tras dos días de negociaciones y un punto de prensa que comenzó con dos horas de retraso, el Gobierno anunció este jueves un acuerdo con los dirigentes de Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro Sur para poner fin al paro de camioneros que se extendió por distintas carreteras del país.

Desde La Moneda, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, acompañado por su par de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó el entendimiento con Cristián Sandoval, presidente de Fuerza del Norte, y Freddy Martínez, de Camioneros Centro Sur.

“Hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización”, afirmó Alvarado.

El acuerdo contempla revertir la última alza de $39 por litro en las gasolinas y $42 en el diésel, además de una rebaja adicional de $100 para este último combustible. En total, el diésel bajaría $142 por litro.

El Ejecutivo ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para revertir las últimas alzas y espera que sea aprobado el próximo martes. También acordó suspender nuevos incrementos en los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027.

El anuncio llega después de que dirigentes movilizados en Temuco y la Ruta 68 calificaran la oferta gubernamental de “migajas” y advirtieran que no abandonarían las carreteras.

En Temuco, los transportistas exigían una rebaja de hasta $400 por litro, mientras que en la Ruta 68 camioneros independientes protagonizaron un altercado tras el anuncio de Fedequinta de levantar su movilización.

Horas antes, la CNDC de Juan Araya y la CNTC de Sergio Pérez, las grandes confederaciones que no participaron del paro, también habían anunciado un acuerdo con La Moneda.

Aunque el Gobierno asegura haber alcanzado un entendimiento con los principales dirigentes de la paralización, todavía se desconoce si los transportistas que rechazaron la oferta durante la tarde aceptarán levantar las protestas.