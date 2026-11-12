Tras dos semanas de espera oposición alista acusación contra Rabat para esta noche

La espera podría terminar esta noche. La oposición prepara para este jueves 12 de noviembre, entre las 20:00 y las 21:00 horas, la presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras dos semanas de negociaciones y ajustes jurídicos.

Según informó La Tercera, el libelo sería ingresado en el hall de la Cámara de Diputados, en medio de la discusión del Presupuesto 2027. Sin embargo, algunas bancadas todavía consideran el viernes como fecha alternativa.

La ofensiva apunta a la responsabilidad constitucional del secretario de Estado por las cuestionadas rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.

El documento contempla tres capítulos: el primero cuestiona las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y una eventual vulneración de normas nacionales y tratados internacionales de protección de la infancia.

El segundo aborda los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad, mientras que el tercero apunta a una eventual infracción al principio de probidad, por información que Rabat habría entregado de manera falsa o imprecisa al Congreso.

La demora en presentar el texto ya había generado impaciencia dentro de la oposición. Sin embargo, el jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, defendió los tiempos de elaboración.

“Un texto de esa naturaleza no es improvisación, es trabajo, es seriedad y responsabilidad”, afirmó.

El problema, ahora, está en los votos. Las fuerzas opositoras cuentan con 65 respaldos de sus propias filas, mientras que la aprobación requiere 78 votos si los 155 diputados están en ejercicio.

En ese escenario, los 14 parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) siguen siendo decisivos, aunque su bancada aún no compromete una postura.