Ministerio de las Culturas anuncia obras ganadoras de los Premios Literarios 2026

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció a las personas ganadoras de la trigésima cuarta edición de los Premios Literarios, uno de los reconocimientos más relevantes del ámbito literario nacional. Estos galardones buscan fomentar la creación, edición y circulación de obras, valorando la diversidad de voces, géneros y formatos que enriquecen la literatura chilena.

En sus distintas categorías y géneros, los Premios Literarios 2026 reconocen obras publicadas e inéditas, así como diversas expresiones de la creación y la producción editorial, entre ellas la novela, el cuento, la poesía, el ensayo, la dramaturgia, la literatura infantil y juvenil, la narrativa gráfica y la investigación, entre otras.

“Los Premios Literarios son una forma concreta de reconocer el talento, la creatividad y el trabajo de quienes, a través de sus obras, contribuyen a enriquecer nuestra cultura e identidad como país. Como Ministerio, tenemos el compromiso de promover la creación, abrir espacios para nuevas voces y fortalecer la literatura, apoyando tanto a quienes cuentan con una trayectoria consolidada como a quienes comienzan a abrirse camino. Cada una de estas obras nos invita a descubrir nuevas miradas y a reconocer en los libros una herramienta fundamental para el encuentro”, dijo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.

Las distinciones reconocidas son: Mejores Obras Literarias, Escrituras de la Memoria, Roberto Bolaño, Amster-Coré, Marta Brunet, Narrativa Gráfica e Investigación y Humanidades.

En sus distintas categorías y géneros, los premios 2026 reconocen 25 ganadores y 21 menciones, entregando más de $155 millones.

En el caso de los premios Mejores Obras Literarias, Roberto Bolaño, Marta Brunet y Narrativa Gráfica, el reconocimiento contempla la compra de 100 ejemplares de las obras ganadoras para su distribución en bibliotecas públicas.

Quienes resultaron ganadores del Premio Roberto Bolaño serán invitados a una jornada de conversación, organizadas por la Secretaría del Libro y la Lectura, con editores y/o autores de alta relevancia nacional a lo largo del siguiente año. Asimismo, se está trabajando en la elaboración del fanzine Lecturas Breves, que cada año incluye extractos de las obras ganadoras de todas las categorías y géneros.

Este año, 12 de los 20 ganadores y menciones del Premio Roberto Bolaño provienen de regiones distintas de la Metropolitana, reflejando el alcance cada vez más amplio de este reconocimiento en el territorio nacional y su contribución a la descentralización del desarrollo literario en Chile.

Ganadores

Mejores Obras Literarias – Categoría obras publicadas

Género novela

Jurados: Carlos Henrickson, Pía Barros, María Teresa Cárdenas, Rodrigo Pinto y Lilian Elphick.

Obra ganadora

Tú mamá es la lluvia de Belén Fernández

Editorial Overol

“Buen y sobrio relato que, a partir de una experiencia de adopción, se adentra en un tema que hiere la historia con una deuda insalvable. Complementado por noticias y datos sobre adopciones irregulares en Chile, esquiva el melodrama y asume la ambivalencia de la tragedia. Su estructura narrativa propone fisuras a través de las cuales se puede mirar y volver a leer el texto desde múltiples dimensiones”.

Segundo lugar

Gruñona de Greta Montero

Editorial Overol

«Una novela de formación que sitúa a las protagonistas en un momento clave del crecimiento y el paso de la infancia a la adolescencia, con todos los descubrimientos que acarrea ese rito de paso”.

Género cuento

Jurados: Alejandra Costamagna, Carola Solari, Juan Camilo Lorca, Judith Riquelme y María Constanza Vergara.

Obra ganadora

Cuando no éramos nada de Francisco Díaz Klaassen

Ned ediciones

“…conjunto de relatos que destacan por su frescura, su agudeza y su delirante sensibilidad. Nada es predecible en la escritura de Francisco Díaz Klaassen: su universo mezcla parodia, absurdo, humor y cultura pop. Sus personajes —desubicados y medio perdidos en el mundo— seducen precisamente por el modo en que dislocan las expectativas de quien lee; recreando un mundo diverso y cautivador. Con personajes tan variados como grotescos, divertidos o sentimentales. Constituyendo un libro muy particular y sorprendente”.

Segundo lugar

Telepunga de Arelis Uribe

Editorial Libros de la Mujer Rota

“Los inquietantes relatos de Telepunga son coherentes con el horizonte literario al que se ha abocado Arelis Uribe desde sus inicios. Especialmente con los cuentos de Quiltras, en los que indagaba en las múltiples huellas de la violencia social. En este volumen esas marcas afectan las vidas de unos personajes igualmente excluidos que —en no pocas ocasiones— pasan de víctimas a victimarios”.

Género ensayo

Jurados: María Catalina Albert, Mónica Bombal, Marcela Aguilar, María Eugenia Brito y Mauricio Weibel.

Obra ganadora

Pánico y ternura de Paz López

Editorial Lumen

“…con una prosa inteligente y clara y tono íntimo y cercano, la autora aborda la importancia de la ternura y la fragilidad en un contexto en que la humanidad parece sucumbir a las políticas de la crueldad”.

Segundo lugar

Condoritos y verdejos de Jorge Montealgre

Editorial Asterión

“El libro Condoritos y Verdejos aborda la historia de Chile desde el lugar del sujeto popular, y desde una de sus articulaciones, el humor. Desde ese punto de vista, el libro es un sólido aporte a la cultura de nuestro país…”

Género dramaturgia

Jurados: Malucha Pinto, Alejandra Pérez y Sebastián Maureira.

Obra ganadora

Flora y Flora de Isidora Stevenson

“Obtiene el primer lugar por la extraordinaria solidez de su construcción dramatúrgica y por la profundidad de la experiencia teatral que propone. La obra logra entrelazar memoria, territorio, linaje femenino y violencia histórica mediante una escritura de gran densidad poética, donde cada elemento parece formar parte de una misma respiración escénica”.

Segundo lugar

Tú amarás de Pablo Manzi

Editorial Oximoron

“Amarás destaca por el extraordinario rigor de su arquitectura dramatúrgica y por la inteligencia con que desplaza el conflicto desde la psicología de los personajes hacia los sistemas de relaciones que los organizan”.

Premio Mejores Obras Literarias – categoría inédita

Género cuento

Jurados: Tatyana Cumsille, Paz Balmaceda, Patricio Jara, Maritza Ramírez (Maivo Suárez) y Francisco Ortega.

Obra ganadora:

Talar a un niño de Nicolás Medina

“Valiéndose de diversos registros, entre ellos la narración tradicional, el monólogo interior, la incorporación de poemas y un sólido manejo del diálogo, los cuentos de Talar a un niño exploran las violencias familiares e históricas, así como la memoria y la identidad. El autor domina el ritmo narrativo mediante una estructura de revelaciones progresivas y finales que no buscan sorprender, sino resignificar cada historia”.

Género Ensayo

Jurados: Carola Vesely, Enzo Borroni, Fernando Pérez, María Carolina Pizarro y Mario Verdugo.

Obra ganadora:

Moonwalking, ceremonias y ficciones de Nicolás Campos

“Moonwalking. Ceremonias y ficciones, es un ensayo suelto e inteligente que recorre una diversidad de temas con una voz propia. Propone una exploración del género ensayo literario desplegando los elementos que lo definen como tal: testimonio, opinión, aforismos, entre otros elementos(…)En la indagación de cada tema desarrolla un camino de razonar atractivo, refrescante y lúcido mediante una escritura fluida que captura la atención de sus lectores”.

Género Novela

Jurados: Braulio Fernández, María José Viera-Gallo, Matías Celedón, Paola Faúndez y Roberto Careaga.

Obra ganadora:

Yugolote de Juan Mihovilovich Hernández

“Yugolote es una intensa novela de formación cuyo protagonista, un niño que deviene adolescente mezcla de yugoslavo y chilote, enfrenta sus deseos y sus demonios desde una media agua a orillas del río. La novela representa un universo original – situado en la precariedad más salvaje y recóndita del extremo sur- con una singular apuesta estilística donde la narración se va desplegando con consistencia y notables riesgos literarios”.

Premio Amster-Coré

Mención Amster

Jurados: Rodrigo Araya, Sergio Majluf y Danny Micin

Obra ganadora:

Atlas de la historia abstracta y subjetiva de Chile de Aribel González

Editorial Buen lugar

“El libro destaca porque logra resolver editorialmente una dificultad mayor: construir un relato visual sobre Chile sin caer en la postal, el inventario turístico ni la acumulación de imágenes bellas. Su principal valor está en cómo organiza una experiencia de lectura donde lo cotidiano se transforma en una forma de recorrer el país”.

Mención Coré

Jurados: Bernardita Olmedo, Francisco Olea e Isabel Hojas.

Obra ganadora:

Ocaso de Elisa Monsalve e Ignacio Ortega

Editorial Grafito

“El libro destaca por la potencia de su propuesta visual, construyendo una atmósfera envolvente y de gran riqueza poética. El diálogo entre imagen y texto es preciso: la escritura aparece con sutileza, permitiendo que las ilustraciones desplieguen toda su fuerza narrativa gracias a sus acertados recursos visuales”.

Premio Escrituras de la Memoria

Categoría inédita

Jurados: Alejandra Matus, Helga Peralta, Jenny Cáceres, Kamal Cumsille y Óscar Contardo.

Obra ganadora:

Conversaciones finales con José Donoso de Fernando Sáez

“Es un trabajo que rescata una serie de entrevistas inéditas al escritor José Donoso realizadas en 1996, durante sus últimos meses de vida. A través de estas conversaciones se logra un retrato íntimo del novelista, con todas sus complejidades y contradicciones, una mirada panorámica a su trayectoria desde su retorno al país en los años 80”.

Mención:

Anotaciones desde el fin del mundo de Patricio Alvarado

“Una narración delicada y detallista en la que el autor logra recrear, a través de descripciones de paisajes, anotaciones eruditas y reflexiones históricas, un estado de profunda melancolía”.

Categoría publicada

Jurados: Rodrigo Fluxá, Marcela Labraña, Lorena Amaro, Carolina Benavente y Carlos Basso.

Obra ganadora:

Enrique Correa. Una biografía sobre el poder de Andrea Insunza y Javier Ortega

Editorial Catalonia

“El libro rememora, a través de la biografía de un personaje polémico, la historia de la política chilena desde los años 60 hasta momentos muy recientes, con un especial énfasis en los años de transición de la dictadura a la democracia. Muestra con particular agudeza los bastidores de la relación entre política, empresariado e iglesia católica, así como también sus vínculos con la militancia de izquierda y la contracultura, lo que permite relevar la complejidad y las contradicciones de este personaje…”

Premio Investigación y Humanidades

Categoría inédita

Jurados: María Fernanda Arrau, Jessica Pujol, David Coñomán, Cecilia Bettoni y Andrea Kottow.

Obra ganadora:

El arte nuevo de cocinar de Begoña Alberdi

“El arte nuevo de cocinar no se contenta con escoger un objeto atípico, sino que además propone pensar este objeto como una estrategia para interrogar tanto la impronta identitaria nacionalista que caracterizó la política de fines del XIX y comienzos del XX –subrayando, al contrario, el espíritu panamericanista e internacionalista de los recetarios–, como las diversas posiciones del feminismo en torno al estatuto político del espacio privado –instalando los espacios domésticos, y especialmente la cocina, como lugares de intervención pública”.

Mención:

Aislar. Una etnografía de la condición carcelaria en Rapa Nui de Nicolás Díaz

“…Nos pareció muy atractivo en este ensayo que expone una forma de entender la investigación que no reitera las maneras tradicionales de comprenderla, sino se enfrenta desde una mirada y una escritura original a ella, permitiendo pensar en aperturas de las maneras en que se investiga y escribe hoy en Chile”.

Categoría publicada

Jurados: Alfonso Iommi, Jorge Montealegre, Macarena Areco, Isidora Campano y María Jose López.

Obra ganadora:

Vestir la modernidad. Moda y mujeres en Chile (1850-1920) de Emilia Müeller

Ediciones UC.

“La obra reconstruye a partir de cinco polémicas, la llegada, difusión y adaptación de modas femeninas europeas al Chile republicano en los decisivos decenios de su formación como nación: 1850-1920. No solamente es un libro sobre historia de la moda. Nos conduce oblicuamente por las oleadas modernizadoras de un país en formación, que se debate entre un pasado colonial y una modernidad ambigua”.

Premio Marta Brunet

Categoría primera infancia

Jurados: María Paz Garafulic, Manuel Peña y Daniel Aguilera.

Obra ganadora:

El vecino nuevo de Diego de Arena

Editorial Muñeca de trapo

“El libro va presentando la narración con coloridas ilustraciones llenas de humor que el niño o la niña podrán explicar y comentar observando cada una de las escenas, las que poseen sutiles detalles que van más allá del texto”.

Categoría infantil

Jurados: María Paz Garafulic, Manuel Peña y Daniel Aguilera.

Obra ganadora:

Un árbol: un regalo desde la raíz al cielo de Ángeles Quinteros y Tomás Olivos

Editorial Escrito con Tiza

“Libro informativo sobre el cuidado de la naturaleza en especial de los árboles. Pone énfasis en contenidos muy bien investigados y redactados con carácter científico y poético. La escritora Ángeles Quinteros amplía la información hacia varios aspectos de los árboles complementando la información con textos literarios, poemas y citas”.

Categoría juvenil

Jurados: Gabriela Lyon, Sara Bertrand y Roberto Fuentes.

Obra ganadora:

Hija de Blanca Hernández y Francisca Silva

Editorial Claraboya

“El poemario Hija, a través del género del libro álbum, propone un volumen de tiempo que se expande, adelante y atrás, como hilo no argumentativo sino particular sobre el vínculo filial. Con una voz ajena a toda solemnidad, el texto revela una relación tejida a dos voces, incómoda, llena de contrastes, en una búsqueda que no siempre encuentra. Fragmentos de dudas, reclamos, tensiones, recuerdos felices y otros no tanto. Una historia construida desde la palabra e imagen como un camino de piedras que sortear”.

Premio Narrativa gráfica

Jurados: Cecilia Toro, Celeste Arredondo y Paloma Domínguez

Obra ganadora:

Galle, un mochilero entre gitanos de Rodolfo Aedo Editorial Arcano IV.

“La novela gráfica Gallé un mochilero entre gitanos da cuenta de una gran maestría en el lenguaje de la historieta clásica, a través de la construcción de un personaje que explora su identidad en medio de un proceso de búsqueda y duelo, mientras aborda su paso a la adultez. Esta historia logra un interesante punto de vista que enfrenta prejuicios en torno a comunidades marginadas, elaborando alegorías en distintas capas, literarias y visuales, que ayudan a explorar la esencia del ser humano”.

Premio Roberto Bolaño

Cuento, Categorías A y B

Jurados categorías A y B: Amanda Teillery, Antonio Díaz Oliva, Bernardita Bravo, Carolina Rivas y Paulina Daza.

Cuento categoría A :

Obra ganadora:

Brillaba como si doliera de Valentina Aránguiz

“La narración destaca por su registro mítico, donde lo cotidiano y fantástico dialogan para tejer un relato con simbolismos que apelan a una temática universal: la importancia del recuerdo y la memoria y las consecuencias que sus omisiones traen. La perspectiva reflexiva consolida la anécdota, dando cuenta de una propuesta estética clara y sólida”.

Menciones categoría A:

Albo plumaje de Sol Gálvez

Variación errónea de Thiare Jara

Mata de arrayán florido de Arturo Silva

Cuento categoría B :

Obra ganadora:

Un beso, chau de Maya Hall

“Una historia que explora una perspectiva sobre lo familiar con un relato interesante sobre el abandono, la infancia y los afectos. Posee un lenguaje visual que enriquece la descripción de los personajes y el espacio, en armonía con los hilos que mueven la narración. Con una voz clara y un discurso profundo y maduro sobre los vínculos, utiliza una elipsis controlada desde donde una suerte de ingenuidad se cuela. Sonido, olores y texturas de un paisaje rural sellan la intensidad del relato”.

Menciones categoría B:

Marea baja de Camila Rosas

Lo que la pampa no se lleva de Vicente Soza

Claveles rojos de Sofía Arriagada

Poesía, Categorías A y B

Jurados Categorías A y B: Alejandra del Río, Andrea Campos, Ángela Neira, María Gabriela Pradenas, David Bustos.

Poesía categoría A :

Obra ganadora:

Palimpsesto de Enzo Giménez

“Propone una escritura heterogénea que busca decir de otra forma aquello que ya ha sido dicho y desordenar el orden «para ver si ordena». La variedad de registros y tonos permite expresar matices diversos sin renunciar a una voz poética reconocible”.

Menciones categoría A:

Persistencias de Joaquín Cortés

Habitando ecos de Magdalena Varas

La sombra de la Quirigua de Arturo Silva

Poesía categoría B :

Obra ganadora categoría B:

Las estaciones no nos deben paciencia de Liam Pradenas

“Reúne poemas de tono meditativo que exigen una lectura atenta y se articulan en torno al tiempo, la memoria y la pérdida. Su escritura elegante utiliza el silencio, el espacio y la disposición de los versos como elementos activos de significación. El conjunto combina formas métricas tradicionales y verso libre, alcanzando un ritmo sereno y una cuidada unidad temática”.

Menciones categoría B:

Hamartía de Vicente Meza

Volátiles clamores de Aurora Vargas

Los muros de Castello de Marjorie Castillo

Novela, Categoría B

Jurados: Ariel Richards, Cristóbal Bley, Montserrat Martorell, Marcelo Mellado y Rodrigo Fernández.

Obra ganadora categoría B:

Los ritos menores de Tadeo Villanueva

“Por su audaz retrato, arriesgado y gracioso, de Valparaíso y sus adolescentes durante las movilizaciones estudiantiles de la década pasada, el jurado ha decidido otorgar el primer lugar del Premio Roberto Bolaño a «Los ritos menores». La novela traza un fresco recorrido de la ciudad sin romanticismos ni melancolías: se hace cargo de las miserias y riquezas del Puerto sin dejar de narrar, como una crónica desenfrenada, la épica, el absurdo y la belleza de la acción política, con un ritmo sincopado, lleno de vitalidad y humor”.

Menciones categoría B:

Parhelio de Franco Navarro

Este es el final de Josefa Miquel

Te creo, Amparo de Joaquín Vera